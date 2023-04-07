جوزها طفش وتعول 5 أبناء.. الحاجة فايزة بائعة خضار مهددة بالحبس بسبب 10 آلاف جنيه

زوجى طفش منى وتركنى مع 5 أبناء ، بسبب المديونيات وظروف الحياة التى نعيشها، خاصة بعد أن صدر لي حكما بالحبس عاما، وهذا الحكم نهائي بعد أن استنفذت جميع مراحل التقاضي، وأصبحت مطاردة من تنفيذ الأحكام في أي وقت ، خاصة أنني أعول 5 أطفال في عمر الزهور ولايجدون من يعولهم أو يطعمهم لو تم القبض على تنفيذ الحكم القضائي، حتى الحجرة التى أعيش بها بدون سقف أو شبابيك ونتعرض للأمطار التى تسقط فوق رؤوسنا أنا وأولادي الخمسة".. بهذه الكلمات بدأت فايزة أحمد عبد الحفيظ المقيمة بمدينة الفيوم حديثها لموقع "صدى البلد".

وأضافت أنه صدر ضدها حكم بالحبس عام بسبب أيصال أمانة بميلغ 10 آلاف جنيه، وتم رفعه من إحدى السيدات التي كانت تقوم بتسليمها الخضروات لبيعها في السوق، ولم تستطع سداد قيمة الخضار خاصة أنها تعول 5 أولاد منهم 2 بنات و3 بنيين وكانت قتوم بصرف قيمة مبيعات الخضار على إطعام أولادها بعد أن طفش زوجها من المنزل وتخلى عن المسئولية، واستنفذت جميع مراحل التقاضي وأصبح الحكم نهائيا وطالبتها صاحبة إيصال الأمانة بسداد 10 آلاف جنيه حتى تتنازل عن حكم الحبس.

وتابعت “فايزة”: "الحجرة التي أقيم بها بدون شبابيك أو سقف وعايزة أي فاعل خير يركب لي شبابيك وسقف خشب لحمايتي من بلاد الشتاء وشمس الصيف، والفئران التي تسقط عليً أنا وأولادي الخمسة أثناء النوم، وأنا أقوم بتعليم أولادي والصرف عليهم، وأطالب أيضا بسرير أو مرتبة اسفنج لكى ننام عليها بدلا من النوم على الأرض.

https://www.facebook.com/SadaELbalad/videos/535046715475073

11

22

33