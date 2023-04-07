20.6 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة الأسبوع الماضي

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 20.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.549 مليار ورقة منفذة على 345 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.087 مليار ورقة منفذة على 331 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 44.81% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 55.19%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 26.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1.075 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.5%.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 16709.28 نقطة، خلال الأسبوع المنقضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.93% ليغلق عند مستوى 2945.58 نقطة.

سجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 4.43% ليغلق عند مستوى 4420.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 19923.49 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.20% ليغلق عند مستوى 3494.53 نقطة.