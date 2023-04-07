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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة جندي اسرائيلي بعد إطلاق النار عليه

ارشيفي
ارشيفي

 اعترف  الجيش الإسرائيلي بإصابة أحد جنوده بإطلاق نار قرب "ساحة مستوطنة آدم/ جبع" قرب القدس ويشرع بعمليات تمشيط بحثًا عن منفذيها بحسب ماذكرت سبوتنيك.

كانت قناة الغدير العراقية قد أفادت  بقيام غارة جديدة لطيران الاحتلال تستهدف موقعا للمقاومة في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأكدت مصادر مطلعة  أن الغارة نفذتها طائرات مسيرة


وكانت القناة ذاتها  قد ذكرت أن  الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الصهيوني شنت غارتين على شمال قطاع غزة وعلى جنوب شرق مدينة غزة.

ونقلت القناة العراقية عن مصادر من داخل الجيش قولها بأن الهجمات تخص أهداف تابعة لحماس


كما أفادت قناة الغدير بأن  المقاومة الفلسطينية في غزة اطلقت صاروخ أرض جو تجاه طيران الاحتلال الصهيوني في سماء القطاع. 

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