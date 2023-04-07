سرايا القدس تعلن حالة الاستفار العام لبدء حرب استهداف الحواجز

أصدرت كتائب ومجموعات سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الفلسطينية، وتشكيلاتها في الضفة الغربية، اليوم الجمعة 7 إبريل 2023م، بيانًا أعلنت فيه حالة الاستنفار العام.

وقالت الكتائب في بيانها، "لقد أوغل الاحتلال المجرم باعتداءاته على المسجد الاقصى المبارك، وقد تطاول في استباحة الدم الفلسطيني الحر، وعليه فإنه رداً على جرائم الاحتلال وإرهابه على شعبنا".

وأعلنت الكتائب والمجموعات حالة الاستنفار العام لاستهداف حواجز الاحتلال في كل مدن ومخيمات وقرى الضفة والقدس المحتلة وجعلها تعيش الرعب في حملة جهادية تحت عنوان (لتزول الحواجز) تحت ضربات المقاتلين الأبطال. على حد تعبيرها.

وختمت "هذا ما عهدناه عليكم في الأيام الماضية، ولتستمر الضربات بصليات رصاص العز والفخار، وليعلم المحتل المجرم أننا سنبقى درع القدس المتين".