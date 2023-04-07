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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيت أذان المغرب في الشيخ زويد 16 رمضان

نشاط ديني متنوع في
نشاط ديني متنوع في رمضان بمساجد سيناء

تختلف مواعيد أذان المغرب في مدن محافظة شمال سيناء،  اليوم الجمعة  ، السادس  عشر  من أيام شهر رمضان المبارك،  حسب بعد المسافات مقارنة بالقاهرة الكبري..حيث يوجد3 توقيتات داخل المحافظة يتراوح الفرق بينهما من دقيقة إلى دقيقتين  داخل المحافظة ، بينما يوجد فارق نحو  9 دقائق عن القاهرة الكبري، الذي يحين فيها موعد أذان المغرب  اليوم الساعة 6:17 دقائق.  

 
  

أذان المغرب: 

  

ويحين موعد أذان  المغرب في محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة  ، السادس  عشر  من أيام شهر رمضان في تمام الساعة 6:8 مساءا، بتوقيت بمدينة العريش العاصمة ، ومنطقة بئر العبد  غرب العريش 6:10 دقيقه ومنطقة الشيخ زويد الساعة6:6 مساءا ورفح سيناء 6:5 دقيقة. 

وتستضيف  مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء،   قافلة دينية تضم ١٠ علماء من  الأزهر الشريف والوزارة الأوقاف   لالقاء خطبة الجمعة في المساجد الشهيرة بمدينة العريش .

وأشار مرزوق إلى أن علماء الأزهر والأوقاف هم كل من: الشيخ محمود أحمد مرزوق مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، وسيقوم بخطبة الجمعة في مسجد النصر بالعريش ، الشيخ خالد عبد العزيز سليمان العيسوي واعظ بمجمع البحوث الإسلامية وسيقوم بخطبة الجمعة في مسجد القرماني بالعريش، الشيخ محمد أبو اليزيد الغباشى إمام وخطيب وسيقوم بخطبة الجمعة في مسجد أبو بكر الصديق بالعريش، الشيخ عبد الناصر مصبح إبراهيم واعظ بمجمع البحوث الإسلامية وسيقوم بخطبة الجمعة في مسجد الحمد لله بالعريش.

وأضاف، إن الشيخ محمد الكيلاني محمد عبد العال إمام وخطيب، سيقوم بخطبة الجمعة في مسجد العاطى الوهاب بالعريش، الشيخ محمود فاضل عبد الفضيل واعظ بمجمع البحوث الإسلامية وسيقوم بخطبة الجمعة في مسجد الفتاح بالعريش.

 

كما سيقوم الشيخ محمد مسعد السيد عبده إمام وخطيب بخطبة الجمعة في مسجد الهادى بالعريش، الشيخ أشرف سامي سالمان عمرو واعظ بمجمع البحوث الإسلامية وسيقوم بخطبة الجمعة في مسجد الأزهر بالعريش، الشيخ محمد سليمان عزام راشد إمام وخطيب وسيقوم بخطبة الجمعة في مسجد أم القرى بالعريش، الشيخ علي السيد عبد الجليل سلامة واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، وسيقوم بخطبة الجمعة في مسجد الرفاعي بالعريش


 

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