الحكومة تتلقى 120 ألف شكوى واستغاثة خلال شهر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر مارس 2023، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حِرص الحكومة على بذل أقصى جهدٍ ممكن في سبيل إتاحة وتنويع قنوات التواصُل مع المواطنين لتلقّي ورصد الشكاوى والاستغاثات، وسرعة اتخاذ اللازم بشأنها؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدَّمة مع إعطاء الأولوية لسرعة البت في الشكاوى والطلبات المتعلقة بقطاعات الصحة، والرعاية والحماية الاجتماعية، وشكاوى وطلبات الشرائح الأولى بالرعاية.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، أن منظومة الشكاوى استقبلت ورصدت 120 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مارس 2023، مُشيرًا إلى أنه بعد المراجعة والفحص المبدئى للشكاوى المُسجَلة خلال الشهر، تم توجيه 96.5 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص المختلفة والمرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 19.5 ألف شكوى وفقًا لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجارِ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 4 آلاف شكوى وطلب؛ تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

ولفت مدير المنظومة، من خلال التقرير، إلى أن الوزارات اختصت بنسبة 67% من إجمالي الشكاوى المُوجَهة للجهات ذات الصلة خلال الشهر؛ حيث تلقت وتعاملت 10 وزارات، هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التضامن الاجتماعي، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التربية والتعليم والتعليم الفني، والقوى العاملة؛ مع نحو 91% من إجمالى الشكاوى المُوجَهة للوزارات خلال مارس.

وأوضح أن هناك وزارات حققت نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا خلال شهر مارس، وهي: الأوقاف، الخارجية، الشباب والرياضة، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، السياحة والآثار، الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، الدفاع، النقل، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التربية والتعليم والتعليم الفني، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المحافظات اختصت بنسبة 22% من إجمالى الشكاوى المُوجهة للجهات المعنية خلال مارس أيضًا؛ حيث استقبلت وتعاملت 10 محافظات، هي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، القليوبية، وكفر الشيخ؛ مع نسبة 77% من إجمالى الشكاوى الموجهة للمحافظات، مؤكدًا أن محافظات؛ بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، قنا، سوهاج، مطروح، الشرقية، البحيرة، المنوفية، المنيا، بنى سويف، أسيوط، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ، والدقهلية؛ حققت نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.

بينما اختصت باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 11% من إجمالى تلك الشكاوى والطلبات، وحققت كلُ من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومشيخة الأزهر الشريف، وجهاز حماية المستهلك؛ نسب إنجاز مميزة لحسم الشكاوى وتقويض أسبابها.

