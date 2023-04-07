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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الحكومة تتلقى 10 آلاف شكوى في شهر بشأن تكافل وكرامة وبطاقات الخدمات

صدى البلد

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر مارس 2023، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة.

 

وقال مدير المنظومة أنه فيما يخص شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية، أن البنك المركزي المصري قام بدراسة وفحص ومعالجة الشكاوى المُوجَهة له خلال شهر مارس واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة هذه الشكاوى من خلال فروع البنوك المُختصة.

 

وتطرَّق الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، إلى أبرز القطاعات التي ارتبطت بها شكاوى المواطنين واستغاثاتهم؛ حيث لفت إلى أن فرق العمل المُختصة بالمنظومة تحرص، عقب تلقي الشكاوى، على مراجعة وتحليل موضوعاتها وتصنيفها وتوزيعها على القطاعات والخدمات حتى يَسهُل التعامُل معها.

 

وأظهر تحليل الشكاوى المُسجلة خلال شهر مارس أن قطاعات: الإسكان والمرافق، الضمان والحماية الاجتماعية، خدمات الأمن، الرعاية الصحية، الخدمات والسلع التموينية، الجهاز الإدارى، والاتصالات والبريد، استأثرت بالنصيب الأكبر من شكاوى وطلبات المواطنين، وذلك بنسبة 72% من إجمالي الشكاوى المُوجَهة للجهات المعنية خلال الشهر.

 

وعلى صعيد قطاع الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، أوضح مدير المنظومة أنه تم توجيه 10.6 ألف شكوى واستغاثة وبلاغ إلى وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر، وتمت الاستجابة لتلك الشكاوى من خلال إصدار وإعادة تفعيل عدد 2537 كارت "تكافل وكرامة" للأسر المُستحقة وفقًا لمعايير وشروط برنامج الدعم النقدي المشروط، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التوسُّع فى زيادة الشرائح المستفيدة من شبكات الحماية الاجتماعية التى تستهدفها الدولة.  

 

كما تم إصدار عدد 275 بطاقة خدمات متكاملة لدعم المواطنين من ذوى الهمم، وتوفير خدمة توصيل البطاقات لمحل إقامتهم. هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم وأفضل سبل الرعاية والحماية الاجتماعية لعددٍ من الأشخاص بلا مأوى، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وفي إطار اهتمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بحسم شكاوى المواطنين،  وتحقيق أفضل استجابات ممكنة، انتهت الهيئة من بحث ودراسة نحو 2862 شكوى وطلبا واستغاثة.

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