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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد أذان المغرب 16 رمضان في محافظة قنا

مدفع رمضان
مدفع رمضان

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد أذان المغرب بكافة المحافظات المصرية، وجاء توقيت أذان المغرب فى محافظة قنا، فى اليوم الـ16 من أيام شهر رمضان المبارك، فى تمام الساعة 06.09 مساء بعدد ساعات صوم تبلغ 14.20 ساعة.

 

تشهد أيام شهر رمضان المبارك، تساؤلات عديدة من قبل المواطنين، كباراً وصغاراً ، حول موعد الإفطار و السحور، لتنظيم أوقاتهم و أعمالهم، حسب التوقيت المحلى لمحافظاتهم.

 

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وجاءت مواعيد الصلوات خلال اليوم الجمعة 16 رمضان 1444 ، الموافق 7 أبريل 2023 ، الفجر  04.09 صباحاً ، و الظهر الساعة 11.51 صباحاً ، و العصر  03.21 مساءً، و المغرب 06.09 مساءًا ، و العشاء 07.25 مساءًا .

 

وحول المواقيت التقديرية لموعد السحور ، فيأتى تقريباً فى تمام الساعة 03.05 صباحاً ، فيما يأتى موعد الإمساك فى تمام الساعة 04.00 صباحاً ، أما صلاة الضحى تبدأ الساعة 05.34 صباحاً.

 

يذكر أن دواوين العائلات تفتح أبوابها طوال أيام شهر رمضان المبارك، لاستقبال الضيوف و إكرام المارة بالطرق، فضلاً عن عقد أمسيات يوميه يحييها مشاهير القراء والمداحين، تتخللها بعض الكلمات الدينية للضيوف.

 

فيما تشهد مساجد محافظة قنا، عقدت ندوات مكثفة على مدار أيام الشهر الفضيل، حسب التعليمات المقررة من قبل وزارة الأوقاف.
 

 

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