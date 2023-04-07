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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الداخلية تتلقى 9700 شكوى وطلب التماس في شهر

صدى البلد

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر مارس 2023، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
          
وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى حرص وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة على التعامُل الجاد مع شكاوى المواطنين المسجلة من خلال المنظومة، وفي ضوء ذلك، استقبلت الوزارة 9705 شكاوى وطلبات والتماسات خلال الشهر وتم فحصها والرد عليها والتعامُل معها.

وبالنسبة للشكاوى التي تطلبت تدخلًا ومعالجات سريعة، نوه مدير المنظومة إلى أنه تم تسجيل 4904 شكاوى وبلاغات واستغاثات متنوعة من قِبَل المواطنين، موضحًا أنه تم توجيهها فور تلقيها لفِرق التعامُل السريع والطوارئ بالوزارات وأجهزة المحافظات والجهات المعنية التى سجلت استجابات سريعة لإزالة أسباب أغلب تلك الشكاوى.

أما بالنسبة لقطاع البترول والثروة المعدنية، فقد تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية وتعاملت مع عدد 2171 شكوى وبلاغا، وقامت فرق عمل المنظومة بالوزارة وشركات قطاع البترول والغاز الطبيعي المعنية بسرعة التعامل معها، ما أسفر عن حسم ومعالجة 1811 شكوى وبلاغا بنسبة إنجاز بلغت 83%.

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