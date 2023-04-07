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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: حديث السيسي في إفطاره مع أهالي الأسمرات نابع من القلب

سولاف درويش وكيل
سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

وصفت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حديث وحوار الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مشاركته فى حفل الإفطار بأنه حديث نابع من القلب ولقى ارتياحاً كبيراً لدى جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية موجهة التحية والتقدير للرئيس السيسى على حديثه الواضح والصريح . 

 

وقالت سولاف درويش، فى بيان أصدرته اليوم، إن المصريين الذين تعدى عددهم الـ 100 مليون مواطن أصبحوا أسرة واحدة فى عهد الرئيس السيسى الذى نجح فى ترسيخ مبادئ المواطنة وحقوق الانسان والتكافل المجتمعى بين جميع المصريين، مؤكدة ان الرئيس السيسى بعث برسالة أمل كبيرة لكل المصريين بأن مصر أمامها مستقبل كبير وقدرة على تخطى جميع التحديات التى تواجهها .

 

وأشادت سولاف درويش لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن مبادرة "حياة كريمة" والتى يستفيد منها 60 مليون مواطن وهى نسبة كبيرة والصرف الصحى في القرى كان 12% ونريد أن نصل لـ100% ولابد أن نتضافر كلنا .

وأكدت اتفاقها التام مع تأكيد الرئيس السيسى بأن مبادرة حياة كريمة لكل أهلنا ولا نتفرج عليهم، والكرم سيأتى، وأنا بحلم بالكرم، وأقول للناس في البيوت أدعولنا بأن يفيض الله من بركاته، ويدعى أخوانا المسلمين والمسيحيين في الأيام المباركة، أن يفيض الله من بركاته، عشان نعمل أكتر ولا نعمل شيء شر على الإطلاق بل بناء وتعليم وصحة وغيره .

سولاف درويش عبد الفتاح السيسي لجنة القوى العاملة مجلس النواب حفل الإفطار

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