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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مشاركة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية دليل على تحقيق أحلام المواطنين

محمد سليم عضو مجلس
محمد سليم عضو مجلس النواب

اعتبر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حفل إفطار الأسرة المصرية اليوم بحي الأسمرات بمثابة دليل قاطع على حرص الرئيس السيسى على تحقيق أحلام وطموحات الشعب المصرى، مؤكداً أن أكبر دليل إلى الحوار البسيط والإنساني رفيع المستوى الذى دار بين الرئيس السيسى وأهالى الأسمرات للتعرف أحوالهم مشكلاتهم.


وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم إن حديث الرئيس مع المواطنين دائما يبعث برسائل طمأنة لكل المصريين ويؤكد إصرار القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة علي مواصلة الإنجازات وتحسين مستوى معيشة المواطنين مهما كانت التحديات التى تواجه الدولة المصرية مشيداً بتأكيد الرئيس السيسى على أن الدولة ماضية في استكمال التنمية والعمل على تحسين الخدمات والمرافق بما يساهم في رفع جودة حياة المصريين، بالإضافة إلى المشروعات القومية التى توفر الملايين من فرص العمل للشباب.


ووجه الدكتور محمد سليم التحية والتقدير للرئيس السيسى باختيار حى الأسمرات لتنظيم حفل إفطار الأسرة المصرية الذى شهد تواجد القوى السياسية والوطنية ومختلف طوائف المجتمع بمنطقة حى الأسمرات التى أكدت لكل المصريين قدرة وكفاءة الدولة المصرية على تحقيق المستحيل والذى يتمثل فى ظاهرة العشوائيات التى كانت تعانى منها الدولة المصرية عبر عقود طويلة خاصة أن منطقة الأسمرات وغيرها من المناطق الحضارية الاخرى على مستوى الجمهورية غيرت وجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لسكانها بصفة عامة واهالينا من البسطاء هذه المناطق.

محمد سليم عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي حديث الرئيس حي الأسمرات حفل إفطار الأسرة المصرية إفطار الأسرة المصرية

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