برلماني: قرى حياة كريمة أصبحت تمثل إضافة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني

أكد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حفل إفطار الاسرة المصرية وحديثه وحواره الصريح والواضح مع أهالي منطقة الأسمرات كشف عن مجموعة من الحقائق المهمة فى مقدمتها وحدة كل المصريين وتماسكهم وتأييدهم التام لجميع سياسيات الرئيس السيسي لمواجهة جميع التحديات التي تواجه مصر.

وأعرب " أمين " فى بيان له أصدره اليوم عن سعادته الغامرة فى جلوس المصريين من المسلمين والمسيحيين على مائدة إفطار الاسرة المصرية ومعهم القائد الزعيم عبد الفتاح السيسى الذى حقق نجاحات مبهرة وغير مسبوقة فى تاريخ مصر مؤكداً أنه يكفى الرئيس السيسى شرفاً ما حققه لكل المصريين وفى مقدمتهم جموع المواطنين المصريين الشرفاء من البسطاء ومحدودى الدخل فى العديد من الملفات وفى مقدمتها توفير الملايين من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل وتأثيثها لهم بالمجان .

وقال النائب أشرف أمين إن ما حققه الرئيس السيسى فى تنفيذ المبادرة الرئاسية التاريخية " حياة كريمة " انجاز يفوق الخيال بعد أن تحولت القرى والريف المصرى الى مناطق ليست حضارية فقط ولكن أصبحت تمثل إضافة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني بعد انطلاق العديد من المشروعات الاقتصادية والإنتاجية الناجحة داخل القرى والريف المصرى بصفة عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بصفة خاصة والتى وفرت الملايين من فرص العمالة للشباب داخل القرى والريف المصرى .

ووجه النائب أشرف أمين التحية والتقدير للرئيس السيسى على حرصه وتأكيده على مواصلة خطط التنمية التى بدأتها الدولة منذ سنوات من خلال العمل على تحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك المشروعات القومية التى تزداد أهميتها ليس فقط من أجل دفع عجلة الإنتاج المحلي، ولكن لتوفير الملايين من فرص العمل لاستيعاب الخريجين من الشباب المصرى مؤكداً أن مصر أصبحت تجنى ثمار نجاح إفطار الأسرة المصرية وفى مقدمتها إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي وعلى مدار عام تم الإفراج على العديد المحبوسين وكذلك الدعوة إلى الحوار الوطني الذي تستعد مصر لبدء جلساته في الثالث من مايو القادم، ليكون محطة جديدة في تاريخ مصر باعتباره أول حوار وطني جاد يتم بين جميع القوى الفاعلة والشعبية في المجتمع المصري لرسم خريطة سياسية و اقتصادية وصناعية وزراعية وثقافية وتعليمية وصحية جديدة لمصر .