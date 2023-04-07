بالأسماء.. إعلان القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات بدمياط

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط أسماء الفائزين بحج القرعة الإلكترونية للجمعيات الأهلية لموسم حج 1444ه- 2023م، والتي عقدت بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة،

وجاء في بيان صادر، عن المديرية، أن القرعة الإلكترونية شهدت اختيار ٨٨ حاجا من محافظة دمياط من الذين تم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.



وأشار البيان، إلى أنه ضمن النظام الاقتصادى المستوى الثانى للحج بتكلفة تبلغ ١٨٦٥٠٠ الف جنيه شاملة تذكرة الطيران والوجبات على ان يتم سداد المبلغ خلال اسبوع من اعلان نتيجة الفائزين .

ياتى ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واشراف وحسام عبدالغفاروكيل وزارة.

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