عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا فورتشنر 2023 الجديدة في مصر| صور

تويوتا فورتشنر موديل
تويوتا فورتشنر موديل 2023

تعتبر السيارة الفارهة تويوتا فورتشنر موديل 2023 أحد أقوى إصدارات العلامة التجارية اليابانية بالسوق المصري، حيث تنتمي لعائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتميز بباقة من أقوى التجهيزات مثل أنظمة الترفيه وخيارات الأمن والسلامة.

للمصريين في السعودية.. 5 سيارات سيدان جديدة | صور

لفترة محدودة.. سيتروين C4 بخصم 70%.. صور

تويوتا فورتشنر موديل 2023

محرك السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023:

تتوفر السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023: بخيارين من المحركات

  • المحرك الأول رباعي الأسطوانات سعة 2700 سي سي يضخ قوة قدرها 163 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 245 نيوتن/متر، محرك، يعمل بتقنية الدفع الخلفي للعجلات، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات.

 

  • المحرك الثاني 6 سلندر سداسي الأسطوانات، بسعة 4000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 234 حصانا، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي السرعات بتقنية الدفع الرباعي، و 376 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.
تويوتا فورتشنر موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023

  • الارتفاع الكلي: 1835 مم
  • العرض الكلي: 1855 مم
  • الطول الكلي: 4795 مم
  • قاعدة العجلات: 2745 مم
  • سعة خزان الوقود: 80 لترا
تويوتا فورتشنر موديل 2023

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023:

الفئة الأولى تويوتا فورتشنر موديل 2023  سمارت بسعر 1,790,000 جنيه بدلاً من 1,740,000 جنيه.

الفئة الثانية تويوتا فورتشنر موديل 2023   اليجانز بسعر 1,990,000 جنيه بدلاً من 1,890,000 جنيه.

الفئة الثالثة تويوتا فورتشنر موديل 2023 سبورت بسعر 2,090,000 جنيه بدلاً 1,990,000 جنيه.

تويوتا فورتشنر موديل 2023 تويوتا فورتشنر تويوتا فورتشنر SUV

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بعد التراجع

480 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

أمطار رعدية تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد: الجو هيقلب فجأة

بكاء وصراخ .. انهيار بنات شيرين الطحان في جنازتها | صور

عملوها الإخوات وخلّصوا على بعض وقت السحور.. والأم مكفّهاش الفُرجة وقتلت ابنها

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلى فريق عمل مسلسل جعفر العمدة

إلغاء التصريح | نداء عاجل من السلطات السعودية لجميع المعتمرين

التصنيف العالمي للأندية.. الأهلي يتراجع 51 مركزا.. وترتيب صادم للزمالك.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أرخص سيارة إيطالية في مصر بـ 80 ألف جنيه.. صور

لفترة محدودة.. سيتروين C4 بخصم 70%.. صور

تويوتا تكشف عن خططها المستقبلية لإنتاج السيارات الكهربائية.. صور

مرسيدس تحدد موعد الكشف عن الفئة E الجديدة

بسبب مخاطر الاحتراق.. لاند روفر تستدعي 2300 سيارة| صور

الكشف عن السيارة الخارقة GMA T.33 Spider| صور

للمصريين في السعودية.. 5 سيارات سيدان جديدة | صور

أخبار السيارات | أسعار بيجو 3008 موديل 2023 الجديدة في مصر.. بـ 120 ألف جنيه اشتري أشهر سيارة كورية مستعملة

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر يتابع إفطار الطلاب غير المقيمين بالمدن الجامعية

دعاء الإفطار يوم الجمعة في رمضان.. بـ13 كلمة يسد الله عنك ديونك

مفتى الجمهورية: يجوز للمرأة العمل وكيلًا للنيابة وقاضية بشروط.. فيديو

أوقفوا الأعمال الاستفزازية | دعوة رسمية من بريطانيا بعد عنف الاحتلال بالأقصى

الرئيس عن المحاور المرورية : بتكلف كتير بس هتوفر فى الوقود ومصالح الناس

لمدمني الحلويات..5 طرق تساعد على التوقف عن تناول الشكولاتة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عربية عامله حادثة.. فاتورة صالون تجميل بـ43 ألف جنيه تتصدر الترند

احترس منها.. أطعمة ومشروبات تزيد متاعب الصيام

رفضت المتاجرة بمرضها .. شيرين الطحان واجهت مضاعفات خطيرة بسبب السرطان

طريقة عمل رقاق باللحمة.. مذاق لا يقاوم

فيديو

استحملت ما فيه الكفاية في هذا الوسط.. فنانة شهيرة تعتزل الفن وتعمل مضيفة طيران

وعقوبات صارمة تنتظره.. بيراميدز يدرس الانسحاب من نهائي كأس مصر أمام الأهلي

سر ارتفاع درجة حرارة الكوكب.. بقع شمسية كبيرة تواجه الأرض

رحيل هادئ في أيام المغفرة.. وداعا الفنانة والإعلامية شيرين الطحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ