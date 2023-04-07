سعر تويوتا فورتشنر 2023 الجديدة في مصر| صور

تعتبر السيارة الفارهة تويوتا فورتشنر موديل 2023 أحد أقوى إصدارات العلامة التجارية اليابانية بالسوق المصري، حيث تنتمي لعائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتميز بباقة من أقوى التجهيزات مثل أنظمة الترفيه وخيارات الأمن والسلامة.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

محرك السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023:

تتوفر السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023: بخيارين من المحركات

المحرك الأول رباعي الأسطوانات سعة 2700 سي سي يضخ قوة قدرها 163 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 245 نيوتن/متر، محرك، يعمل بتقنية الدفع الخلفي للعجلات، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات.

المحرك الثاني 6 سلندر سداسي الأسطوانات، بسعة 4000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 234 حصانا، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي السرعات بتقنية الدفع الرباعي، و 376 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023

الارتفاع الكلي: 1835 مم

العرض الكلي: 1855 مم

الطول الكلي: 4795 مم

قاعدة العجلات: 2745 مم

سعة خزان الوقود: 80 لترا

تويوتا فورتشنر موديل 2023

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023:

الفئة الأولى تويوتا فورتشنر موديل 2023 سمارت بسعر 1,790,000 جنيه بدلاً من 1,740,000 جنيه.

الفئة الثانية تويوتا فورتشنر موديل 2023 اليجانز بسعر 1,990,000 جنيه بدلاً من 1,890,000 جنيه.

الفئة الثالثة تويوتا فورتشنر موديل 2023 سبورت بسعر 2,090,000 جنيه بدلاً 1,990,000 جنيه.