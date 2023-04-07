صحة البحر الأحمر تنظم دورة تدريبية للكوادر الطبية عن مكافحة العدوى

نظمت إدارة التدريب بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، دورة تدريبية لمكافحة العدوى، في إطار حرص الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، علي رفع كفاءة الكوادر الطبية بجميع الإدارات الطبية، وبالتنسيق مع إدارة التدريب تحت إشراف الدكتور هاني إبراهيم مدير إدارة التدريب بالمديرية.

واستهدفت الدورة التي استمرت لمده يومين، الأطباء من كافة التخصصات، حيث زودت الدورة المشاركين بمعارف عن طرق انتقال العدوى والاحتياطات القياسية لمكافحة العدوي بالمنشآت الصحية.

وفي اليوم الثاني تم تدريب الفريق الطبي بقسم العمليات وقسم الكلي الصناعي بالمستشفيات.