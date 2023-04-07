أوقفوا الأعمال الاستفزازية | دعوة رسمية من بريطانيا بعد عنف الاحتلال بالأقصى

دعت وزارة الخارجية البريطانية ،اليوم الجمعة، جميع الأطراف إلى احترام الوضع الراهن في الأماكن المقدسة بالقدس ووقف جميع الأعمال الاستفزازية.

كما علقت وزارة الخارجية الصينية ،في وقت سابق من اليوم، عن التصعيدات الاخيرة في المسجد الأقصى وغزة.

وقالت الوزارة في بيان الصادر اليوم ، أن بكين ستواصل العمل من أجل تسوية سريعة ومناسبة للقضية الفلسطينية.

كما تندد إيران بالضربات الإسرائيلية للبنان وغزة وتدعو المنظمات الدولية لاتخاذ إجراء ضروري.

وبدورها، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، على صفحتهم الرسمية "تويتر" التصعيدات الاخيرة للاحتلال الإسرائيلي.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني ، أن إيران تدين بشدة التصعيدات الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي واستهدفها للمدنين في جنوب لبنان وقطاع غزة.

ومن جانبه ، أدان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق من اليوم، الهجوم الإسرائيلي الذي انتهك حرمة المسجد الأقصى في شهر رمضان والوضع التاريخي له.

وقال بمؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بالعاصمة أنقرة: "قضايا فلسطين والمسجد الأقصى والقدس خط أحمر بالنسبة لنا ولا نقدم فيها تنازلات أبداً".

وأضاف تشاووش أوغلو: "أدين الهجوم الإسرائيلي الذي ينتهك حرمة المسجد الأقصى في شهر رمضان والوضع التاريخي له".

وأضاف: "لا يمكن قبول المعاملة غير الإنسانية للشرطة الإسرائيلية تجاه المعتكفين في المسجد الأقصى".

ودعا وزير الخارجية التركي إسرائيل لوقف دائم لهجماتها على المسجد الأقصى وغاراتها الجوية على الفلسطينيين.