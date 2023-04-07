عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوقفوا الأعمال الاستفزازية | دعوة رسمية من بريطانيا بعد عنف الاحتلال بالأقصى

وزارة الخارجية البريطانية
وزارة الخارجية البريطانية

دعت وزارة الخارجية البريطانية ،اليوم الجمعة، جميع الأطراف إلى احترام الوضع الراهن في الأماكن المقدسة بالقدس ووقف جميع الأعمال الاستفزازية.

كما علقت وزارة الخارجية الصينية ،في وقت سابق من اليوم، عن التصعيدات الاخيرة في المسجد الأقصى وغزة.

وقالت الوزارة في بيان الصادر اليوم ، أن بكين ستواصل العمل من أجل تسوية سريعة ومناسبة للقضية الفلسطينية.

كما تندد إيران بالضربات الإسرائيلية للبنان وغزة وتدعو المنظمات الدولية لاتخاذ إجراء ضروري.

وبدورها، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، على صفحتهم الرسمية "تويتر" التصعيدات الاخيرة للاحتلال الإسرائيلي.
 

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني ، أن إيران تدين بشدة التصعيدات الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي واستهدفها للمدنين في جنوب لبنان وقطاع غزة.

 

ومن جانبه ، أدان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق من اليوم، الهجوم الإسرائيلي الذي انتهك حرمة المسجد الأقصى في شهر رمضان والوضع التاريخي له.

وقال بمؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بالعاصمة أنقرة: "قضايا فلسطين والمسجد الأقصى والقدس خط أحمر بالنسبة لنا ولا نقدم فيها تنازلات أبداً".

وأضاف تشاووش أوغلو: "أدين الهجوم الإسرائيلي الذي ينتهك حرمة المسجد الأقصى في شهر رمضان والوضع التاريخي له".

وأضاف: "لا يمكن قبول المعاملة غير الإنسانية للشرطة الإسرائيلية تجاه المعتكفين في المسجد الأقصى".

ودعا وزير الخارجية التركي إسرائيل لوقف دائم لهجماتها على المسجد الأقصى وغاراتها الجوية على الفلسطينيين. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بعد التراجع

480 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

أمطار رعدية تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد: الجو هيقلب فجأة

بكاء وصراخ .. انهيار بنات شيرين الطحان في جنازتها | صور

عملوها الإخوات وخلّصوا على بعض وقت السحور.. والأم مكفّهاش الفُرجة وقتلت ابنها

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلى فريق عمل مسلسل جعفر العمدة

إلغاء التصريح | نداء عاجل من السلطات السعودية لجميع المعتمرين

التصنيف العالمي للأندية.. الأهلي يتراجع 51 مركزا.. وترتيب صادم للزمالك.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بعد زيارة ماكرون لبكين.. صدور بيان فرنسي صيني مشترك

سنرد بقوة.. تهديد رسمي من وزير الخارجية الإسرائيلي بعد تصعيد الاحتلال

بيان عاجل من الخارجية الروسية بشأن موجة العنف الإسرائيلي في المسجد الأقصى

الخارجية الإيرانية تدين هجمات الاحتلال الأخيرة في الأقصى وقطاع غزة

تصعيدات الاحتلال الإسرائيلي تشتعل .. اعتقال 15 فلسطينيًا من القدس

جرائم لا حصر لها.. اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينين بنابلس وبيت لحم

أيرلندا: نشعر بالقلق إزاء العنف الإسرائيلي المتزايد في الأراضي الفلسطينية

إصابة 6 فلسطنين خلال قمع الاحتلال مسيرة فلسطينية في كفر قدوم

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر يتابع إفطار الطلاب غير المقيمين بالمدن الجامعية

دعاء الإفطار يوم الجمعة في رمضان.. بـ13 كلمة يسد الله عنك ديونك

مفتى الجمهورية: يجوز للمرأة العمل وكيلًا للنيابة وقاضية بشروط.. فيديو

أوقفوا الأعمال الاستفزازية | دعوة رسمية من بريطانيا بعد عنف الاحتلال بالأقصى

الرئيس عن المحاور المرورية : بتكلف كتير بس هتوفر فى الوقود ومصالح الناس

لمدمني الحلويات..5 طرق تساعد على التوقف عن تناول الشكولاتة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمدمني الحلويات..5 طرق تساعد على التوقف عن تناول الشكولاتة

روجينا: كنت خائفة من دور ستهم.. ولم أهدأ إلا بوجود أشرف زكي بجانبي |حوار 1

عربية عامله حادثة.. فاتورة صالون تجميل بـ43 ألف جنيه تتصدر الترند

احترس منها.. أطعمة ومشروبات تزيد متاعب الصيام

فيديو

استحملت ما فيه الكفاية في هذا الوسط.. فنانة شهيرة تعتزل الفن وتعمل مضيفة طيران

وعقوبات صارمة تنتظره.. بيراميدز يدرس الانسحاب من نهائي كأس مصر أمام الأهلي

سر ارتفاع درجة حرارة الكوكب.. بقع شمسية كبيرة تواجه الأرض

رحيل هادئ في أيام المغفرة.. وداعا الفنانة والإعلامية شيرين الطحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ