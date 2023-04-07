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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تفاصيل التعاون بين مجلس أمناء مدينة الجلود ومستشفى بدر الجامعى

مدينة الجلود
مدينة الجلود

أعلن المحاسب مصطفى حسين، رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود فى مدينة بدر، أنه تم الموافقة بين مجلس أمناء مدينة الجلود و إدارة "مستشفى بدر الجامعى" التابعة لكلية طب جامعة حلوان على عمل حملات طبية وصحية داخل مدينة الجلود لافتاً أن ذلك يأتى ضمن حرص مجلس الأمناء على عمل كشوفات دورية على العاملين لمن يرغب داخل المدينة؛ للحفاظ على صحتهم من الأضرار التى من الممكن أن تصيبهم من مراحل التصنيع فى دباغة أو صناعة الجلود.

أضاف رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود فى مدينة بدر، أن المرحلة الأولى من التعاون المشترك بين المجلس و "مستشفى بدر الجامعى" هى عمل: "قياس سكر بالدم مجاناً، قياس نسبة الهيموجلوبين "الأنيميا" مجاناً، فحص فيروسات مجانى، فحص كبدى بى، فحص كبدى سى، فيروس نقص المناعة، فيروس الزهيرى المعدى، كارت متابعة للمصابين بالمرض بالمجان، علاج المصابين على نفقة الدولة، حملات دورية للتبرع بالدم، ورصيد للعاملين بمدينة الجلود فى بنك الدم بالمستشفى فى حالات الطوارئ أو المرض والعمليات".

فى ذات السياق، أكد الدكتور وائل عمر، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بجامعة حلوان، أنه جارى تجهيز "المرحلة الثانية" من التعاون المشترك بعد موافقة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور وليد السروجى عميد الكلية، بين إدارة المستشفى ومدينة الجلود وستضمن: "التعاقد مع أصحاب المنشآت الصناعية والشركات داخل المدينة على تقديم جميع الخدمات الصحية للعاملين بأسعار رمزية كنوع من التأمين الصحى لهم، تنفيذ بعض القوافل الطبية داخل المدينة، عقد بعض الندوات التثقيفية الصحية للعاملين فى المدينة للوقاية من الأمراض، وتسهيل جميع الإجراءات الصحية فى وقت قياسى لجميع العاملين بمدينة الجلود داخل المستشفى".

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أوضح المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بجامعة حلوان، أن جميع التعاون المشترك بين إدارة المستشفى ومدينة الجلود سيكون تحت إشراف الدكتور محمد فاضل المدير العام لمستشفى بدر الجامعى، والدكتور محمد العوامى نائب مدير المستشفى، والدكتورة منار إبراهيم مديرة بنك الدم بالمستشفى.

الجلود مستشفى بدر الجامعى حملات طبية جامعة حلوان مدينة بدر

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