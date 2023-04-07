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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إفطار صائم.. الأقباط يوزعون الطعام على المسلمين أمام دير درنكة بأسيوط

حماة الوطن
حماة الوطن

نشر حزب حماة الوطن، مقطع فيديو، من أمام دير ومزار سيدة الانتقال للأقباط الكاثوليك بدير درنكة بمسار العائلة المقدسة بمحافظة أسيوط، وسط مشاركة قوية لمبادرة إفطار صائم التي اطلقتها أمانة الشباب بالحزب.

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وجاءت الاحتفالية بمشاركة كبيرة من المواطنين المسلمين والأقباط، وجاء من أبرز مظاهرها رفع بعض المشاركين في المبادرة صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي.


ورفع المشاركون صورة الرئيس السيسي، وشارك الأقباط أشقاءهم المسلمين فرحتهم بالشهر الفضيل.


ووزع المشاركون في المبادرة زجاجات المياه وأكواب العصير وفوانيس، بالإضابة إلى وجبات لتوزيعها على الصائمين قبل دقائق قليلة من أذان المغرب.

 

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