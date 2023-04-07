وزير الأوقاف يكرِّم الطلاب الوافدين الفائزين في مسابقة المواهب بالشئون الإسلامية

كرَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الفائزين في مسابقة المواهب الأولى بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للطلاب الوافدين المقيدين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والدارسين بالأزهر الشريف اليوم الجمعة، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

مسابقة المواهب

حضر فعاليات المسابقة الدكتور محمد عزت محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والشيخ نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وهم على حسب أفرع المسابقة:



الفرع الأول : الصوت الذهبي في القرآن الكريم

1- خالد آدم شعيب - نيجيريا - الصوت الذهبي في القرآن الكريم - ألف جنيه وشهادة تقدير وموسوعة الثقافة الإسلامية.

2- أسرول هراهب بن محمد أفندي - إندونيسيا - الصوت الذهبي في القرآن الكريم - شهادة تقدير وموسوعة الثقافة الإسلامية.

3- يوسف محمد أحمد - نيجيريا - الصوت الذهبي في القرآن الكريم - شهادة تقدير وموسوعة الثقافة الإسلامية.

4- عمر طنلامي حسن - نيجيريا - الصوت الذهبي في القرآن الكريم - شهادة تقدير وموسوعة الثقافة الإسلامية.

5- حسب الله محمد - إندونيسيا - الصوت الذهبي في القرآن الكريم - شهادة تقدير وموسوعة الثقافة الإسلامية.

الفرع الثاني : الصوت الذهبي في الابتهال والإنشاد الديني

1- بري خليق الرحمن - إندونيسيا - الصوت الذهبي في الابتهال والإنشاد الديني - ألف جنيه وشهادة تقدير وموسوعة الثقافة الإسلامية.

2- عكرمة أولياء سيف اللّه دادانج - إندونيسيا - الصوت الذهبي في الابتهال والإنشاد الديني - شهادة تقدير وموسوعة الثقافة الإسلامية.

3- واندا يوليا سلوية إيوان - إندونيسيا - الصوت الذهبي في الابتهال والإنشاد الديني - شهادة تقدير وموسوعة الثقافة الإسلامية.

4- ليلى يانا - إندونيسيا - الصوت الذهبي في الابتهال والإنشاد الديني - شهادة تقدير وموسوعة الثقافة الإسلامية.

الفرع الثالث : الخطيب النابه

1- عبد السلام مبارك أديوالي - نيجيريا - الخطيب النابه - ألف جنيه وشهادة تقدير وموسوعة الثقافة الإسلامية.

2- عثمان القوني جده - تشاد - الخطيب النابه - شهادة تقدير وموسوعة الثقافة الإسلامية.

3- سعيد الحاج عيسى أبو بكر - تشاد - الخطيب النابه - شهادة تقدير وموسوعة الثقافة الإسلامية.

الفرع الرابع : الشاعر الفصيح

1- إبراهيم كمال الدين - نيجيريا - الشاعر الفصيح - ألف جنيه وشهادة تقدير وموسوعة الثقافة الإسلامية.

2- عبد العزيز عبد المتين ببتندى - نيجيريا - الشاعر الفصيح - شهادة تقدير وموسوعة الثقافة الإسلامية.

3- شهاب الشيباني - إندونيسيا - الشاعر الفصيح - شهادة تقدير وموسوعة الثقافة الإسلامية.

وقد أكد وزير الأوقاف خلال تكريم الطالب الوافدين على أن هناك رحلة لمعسكر أبي بكر الصديق بمحافظة الإسكندرية يومي الاثنين والثلاثاء ١٦ و ١٧ أبريل ٢٠٢٣ م على أن يتم التحرك للمعسكر يوم الأحد ١٥ أبريل ٢٠٢٣م والعودة يوم الثلاثاء وذلك لمن لم يسبق له المشاركة في معسكرات هذا العام.

وفي ختام الاحتفال دعا وزير الأوقاف الطلاب الوافدين لتناول الإفطار بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.