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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعاصير شرسة على سواحل الولايات المتحدة | دراسة تثير ذعر الأمريكان

صدى البلد

أفادت دراسة جديدة نشرتها أسوشيتيد برس، إلى أن التغيرات في أنماط الهواء مع ارتفاع درجة حرارة العالم قد تدفع المزيد من الأعاصير الأكثر شراسة نحو سواحل الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في الدراسة التي نشرت نتائجها في عدد اليوم من مجلة “ساينس أدفانسز”، في توجه التيارات المستقبلية للعواصف بشكل أعمق من الأبحاث السابقة، مع التركيز على المكان الذي ستتجه إليه العواصف بدلا من حجمها أو تواترها.

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وتتوقع الدراسة أن زيادة درجة الحرارة في شرق المحيط الهادي الاستوائي في المستقبل سوف  تؤدي إلي انتشار عبر الغلاف الجوي لدفع العواصف في المحيط الأطلسي شرقا نحو الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة وشمالا في خليج المكسيك.


ومن المتوقع أن تشهد شبه جزيرة فلوريدا أكبر زيادة في المخاطر.

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