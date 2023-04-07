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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محامين جنوب القاهرة تحتفل بـ يوم اليتيم وتكرم الأمهات المثاليات | صور

صدى البلد

احتفلت النقابة الفرعية للمحامين بجنوب القاهرة برئاسة النقيب حسن أمين، مساء اليوم الجمعة، بيوم اليتيم وتكريم الأمهات المثاليات تقديرا وتكريما لهن في عيدهن، وذلك بمقر النادى النهرى للمحامين في المعادى.

شارك في الاحتفالية كل من حسن أبوعيسى و بدر الرماح وكرم خليفة ومحمد عبدالرحمن ومحمد جمال سلامة ومحمد لبيب من أعضاء مجلس النقابة الفرعية للمحامين بجنوب القاهرة.

وقال حسن أمين نقيب المحامين بجنوب القاهرة إن هناك العديد من النساء الآئى اثرن كثيراً فى حياة المصريين، وقد اخترنا منهن من وصلت الى قمة عطائها ونجاحها من بينهن محاميات رائدات ساعدن فى صناعة تاريخ مصر وحاضرها، نأمل ان يظل كفاحهن نبراساً يضىء الطريق امامنا ونحن نصنع مستقبل البلاد.

وأوضح حسن أمين أن السيدات في مهنة المحاماة قدمن أعمالا عدة ‏احتفاء بتفردهن وطموحهن، وكان من ضمن الحركة النسوية المصرية والعربية واحدة من الرائدات العربيات في مجال المحاماة وأول مصرية تترافع في المحاكم على الإطلاق وهى مفيدة عبد الرحمن.

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