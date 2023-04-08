برلمانية توضح فوائد تنشيط حركة السياحة العلاجية

أشادت النائبة الدكتورة ايناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بفكرة تعزيز العلاقات مع هولندا في مجال السياحة العلاجية، معقبا “ أحد أهم الخطوات التي تساهم في الارتقاء بهذا النوع من السياحة الذي لاقى اهتمام الكثير من السائحين من على المستوى العالمي”.

و أضافت “ عبد الحليم ” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن تكلفة العلاج في مصر مقارنة بالعديد من الدول تتسم بكونها منخفضة لذا يتطلع الكثير من وافدى السياحة العلاجية للاستشفاء في الأماكن المخصصة لذلك على مستوى المحافظات.

ولفتت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أن أحد أبرز الأمراض التي تعالجها المياه الكبريتية هي الأمراض الجلدية والروماتيزم والمرتبطة بالمفاصل، مشيرا إلي أن الدولة تمكنت من القضاء على مرض الكبد الوبائي ولا يوجد حاليا قوائم انتظار بخلاف عدة دول مازالت تعاني من وجوده.

وتابعت النائبة : تشجيع السياحة العلاجية خطوة هامة في الفترة الراهنة لإيجاد مصدر جديد لجلب العملة الصعبة بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطنى و تحقيق إيرادات هائلة لقطاع السياحة في آن واحد.