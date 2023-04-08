العشر الأواخر من رمضان.. متى تبدأ وكيف ندركها؟ داعية توضح

يكثر البحث عن موعد دخول العشر الأواخر من رمضان، خاصة مع دخول الليلة السابعة عشر من رمضان، وكيف كان رسول الله يجاهد في العشر الأواخر؟، وما ينبغي على المسلم أن يفعل لإدراك ليلة القدر فيها؟.

العشر الأواخر من رمضان

تبدأ مع دخول مغرب شمس الاثنين المقبل، الليلة العشرين من شهر رمضان المعظم وهي أول ليلة زوجية من الليالي العشر الأواخر، وقد روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر، ما لا يجتهد في غيره)، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله).

وتقول فاطمة موسى الواعظة بالأزهر والأوقاف في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن من أهم خصائص العشر الأواخر ما زادها عظمة وتشريفا، هو أن بها ليلة القدر، موضحة أن الله سبحانه وتعالى قد خص هذه الليلة بخصائص وهى:

1– أنه أنزل فيها القرآن، ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ [القدر: 1].

2– ووصفها بأنها خير من ألف شهر، في قوله- تعالى-: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر: 3].

3– ووصفها بأنها مباركة في قوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ [الدخان: 3].

4– وأنها تنزل فيها الملائكة والروح؛ أي: يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن، ويحيطون بحلق الذكر، والروح هو جبريل عليه السلام خصه بالذكر لشرفه.

5– وصفها بأنها سلام؛ أي: سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءًا أو أذًى، وفيها السلامة من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل.

6– ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان: 4]؛ أي: يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السَّنَةِ، وما يكون فيها من الآجال والأرزاق، وما يكون فيها إلى آخرها.

7– وأن الله تعالى يغفر لمن قامها إيمانًا واحتسابًا ما تقدم من ذنبه.

وشددت الواعظة بالأزهر والأوقاف أنه يجب على الإنسان ألا يعبد الله عبادة التجار فيجب أن يعبد الله عبادة محب، وأن يعلم بأن اجتهاده في هذه الأيام عظيم، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ولكن الأولى الاجتهاد في العشر الأواخر مجتمعة كي ينال ما بها من نفحات.