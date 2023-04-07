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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تختبر نظام أسلحة استراتيجية تحت الماء

صدى البلد

 قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم الجمعة، إن كوريا الشمالية أجرت اختبارا لنظام أسلحة إستراتيجية تحت الماء في الفترة من الرابع إلى السابع من هذا الشهر، حسبما أفادت رويترز.

وقالت الوكالة: “الاختبار أثبت تماما اعتمادية نظام الأسلحة الإستراتيجية تحت الماء وقدرته الهجومية الفتاكة”.

وكان قد دعا النائب الثاني لوزير الخارجية الكوري الجنوبي "لي دو-هون"، إلى مواصلة التعاون بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية أثناء حضوره اجتماع وزراء خارجية منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع شركاء المحيطين الهندي والهادئ.

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وقالت وزارة الخارجية الكورية -في بيان أوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية- إنه خلال الاجتماع الوزاري الذي عُقد في بلجيكا، تعهد المسؤول الكوري بتكثيف التعاون مع الناتو ضد العديد من التحديات العالمية.


وشارك في الجلسة 31 دولة عضو في الناتو وشركاء من المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك اليابان وأستراليا ونيوزيلندا.

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