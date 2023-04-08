شاهد سهرة من الإنشاد الديني والابتهالات في ليالي شهر رمضان |فيديو

قدم برنامج التاسعة المذاع عبر فضائية الأولى المصرية فقرة من الإنشاد الديني والابتهالات قدمها المنشد احمد عبد الرحيم خلال البرنامج.

وهنئ المنشد أحمد عبد الرحيم خلال لقائه في برنامج التاسعة المذاع عبر فضائية الأولى المصرية الأمة الإسلامية والعربية بشهر رمضان المبارك وتحدث عن الإنشاد الديني والابتهال وان اول شيء للبداية في الإنشاد الديني هي الموهبة والصوت ثم ضبط مخارج الحروف واللغة العربية.

إذاعة القرءان الكريم

واختمم انه بدأ يحب الإنشاد الديني من الصغر بسبب إذاعة القرءان الذي كان يستمع اليها كثيرا.