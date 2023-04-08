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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تختبر نظام أسلحة إستراتيجية تحت الماء

أرشيفية
أرشيفية

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم السبت، إن كوريا الشمالية أجرت اختبارًا لنظام أسلحة إستراتيجية تحت الماء في الفترة من الرابع إلى السابع من أبريل.

وأضافت الوكالة: "الاختبار أثبت تمامًا اعتمادية نظام الأسلحة الإستراتيجية تحت الماء وقدرته الهجومية الفتاكة".

وكانت الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان، عبرت عن قلقها العميق إزاء الأنشطة الإلكترونية "الخبيثة" لكوريا الشمالية لدعم برامج أسلحتها، وذلك في تعليقات صدرت في بيان مشترك يوم الجمعة.

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ويقول مسؤولون وخبراء في الولايات المتحدة وحلفاؤها إن العملات الرقمية التي سرقها متسللون إلكترونيون من كوريا الشمالية كانت مصدرًا رئيسًا لتمويل برامج الأسلحة في البلاد الخاضعة لعقوبات.

وأضاف البيان: "نؤكد بقلق أن العاملين في تكنولوجيا المعلومات من كوريا الديمقراطية في الخارج يواصلون استخدام الهويات والجنسيات المزورة "للتهرب من عقوبات الأمم المتحدة وجمع الأموال لبرامج الصواريخ".

وأجرى مبعوث كوريا الجنوبية في المحادثات النووية بشأن كوريا الشمالية محادثات مع نظيريه الأمريكي والياباني في سول هذا الأسبوع، وندد بتجارب الأسلحة التي تجريها بيونج يانج.

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