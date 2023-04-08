كشري: منتخب مصر وصل لأمم أفريقيا بنسبة 99%.. وهدفنا تحقيق اللقب



أشاد أحمد كشري، نجم الأهلي الأسبق، بأداء منتخب مصر، خلال المباراتين الأخيرتين، بتصفيات أمم أفريقيا، أمام منتخب مالاوي.



وقال كشري في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: "منتخب مصر عمل أداء قوي في الماتشين الأخيرين مع فيتوريا ويعتبر وصلونا لأمم أفريقيا بنسبة 99%".



وتابع: "كان مهما إن المنتخب يرجع تاني لسكة الانتصارات، ومنتخب مصر حتى الآن هو صاحب التاريخ الأكبر بين المنتخبات الأفريقية، مع احترامي لباقي المنتخبات".



وأتم: "المنتخب عنده أكتر من عنصر مميز زي صلاح وحجازي ومرموش طارق حامد وغيرهم، وأتمنى أن يواصل المنتخب في طريقه ويحقق أمم أفريقيا.