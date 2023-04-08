عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بنسبة 2.7%.. انكماش هائل في اقتصاد روسيا

أرشيفية
أرشيفية

أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية (روستات) الجمعة انكماش ‏اقتصاد روسيا 2.7% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2022.‏

وأكدت الهيئة انكماش الاقتصاد 2.1% في العام بأكمله، وذلك بعد أن فرض ‏الغرب عقوبات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية واستنزفت تعبئة الرئيس فلاديمير ‏بوتين لقوات الاحتياط في أواخر سبتمبر أيلول القوة العاملة.‏

ووفقا لبيانات معدلة للهيئة فقد نما الاقتصاد 3% في الربع الأول من عام 2022 ‏وانكمش 4.5% و3.5% في الربعين التاليين.‏

تهاوي الروبل

تراجعت العملة الروسية بنحو 1.8% في يوم الخميس مسجلاً أدنى مستوياته منذ شهر أبريل من العام الماضي أمام الدولار الأميركي ليصبح كل دولار يعادل 81.6 روبل،

ونقلت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية عن محللين قولهم إن هذا التراجع جاء بسبب شح إمدادات النقد الأجنبي وتدفقات رأس المال الخارجة إلى جانب السيولة المحدودة وهو ما طغى على الدعم المقدم للعملة الروسية من أسعار النفط المرتفعة.

ويأتي هذا التراجع بعد سماح الرئيس الروسي لشركة "شل" بتلقي نحو 1.2 مليار دولار مقابل حصتها في مشروع "سخالين – 2"،

وكانت "شل" قد أعلنت بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أنها ستنسحب من هذا المشروع.

وتوقع محللون من بنك سان بطرسبرج الروسي أن يستمر الأداء الضعيف على المدى القريب حول مستويات 81 مقابل الدولار، لكن احتمالية التعزيز التصحيحي للروبل لا تزال قائمة.

تدفع العقوبات الدولية السوق الروسية إلى حالة ركود، وفصلها عن النظام المالي العالمي، ومواجهة شح السيولة. في مواجهة العقوبات، منع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشركات الأجنبية من بيع أصولها في روسيا دون موافقة لجنة حكومية خاصة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن محللين قولهم إن "عملية الموافقة على بيع الأجانب للأصول تتسم بالغموض.. مع انخفاض السيولة في سوق العملات، يؤدي ذلك إلى زيادة تقلب الروبل".

على مدار عام، انخفضت أحجام التداول الشهرية في زوج الروبل/الدولار إلى نحو ربع مستوياتها ما قبل نشوب الحرب.

روسيا دولار الدولار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الاقتصاد الاحصاء سان بطرسبرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع قوي يضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

تراجع 1200 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تحذير عاجل|أمطار رعدية وغزيرة خلال 48 ساعة بهذه المناطق

عيار 21 يتراجع الآن.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

عاجل .. تعرف على اسم مدرب الزمالك الجديد وموعد وصوله

الجو هيقلب.. الأرصاد توضح حالة طقس الساعات المقبلة.. فيديو

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

عاطل ودرب المكسيك وباراجواي.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

ترشيحاتنا

تراجع قوي يضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

نشرة الأخبار.. تراجع 1200 جنيه في أسعار الحديد.. والعثور على جثة سائق توك توك بالمحلة

محمد شاهين: نادين كانت بتنفجر من أقل حاجة في الهرشة السابعة

بنسبة 2.7%.. انكماش هائل في اقتصاد روسيا

الذكر بين ركعات التراويح .. هل مباح شرعا أم بدعة؟

يواصل استقراره.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 8-4-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب تلف الدماغ.. أطعمة احرص عليها للتخلص من سم الأمونيا في الدم

لها مزاياها الخاصة.. ​​دماغ المرأة أصغر من الرجل

أعراض نقص الحديد قاسية.. فاكهة ترفعه ومفيدة لمرضي القلب وهشاشة العظام

ملخص الحلقات رقم 16 من مسلسلات رمضان.. هروب سلمى أبو ضيف في المداح.. وانطلاق مسلسلات منى زكي ودنيا سمير غانم ومنة شلبي

فيديو

عريسي طلع أخويا .. قصة حب انتهت بمأساة | إيه الحكاية ؟

كان لاعبا في برشلونة.. مدرب الزمالك المحتمل حديث الجماهير

الجو هيقلب فجأة.. أمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

طفش..هيرليتش يكشف أسباب فشله تعاقده مع الزمالك / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ