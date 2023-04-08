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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محسن رمضان: تتويج الأهلي بدوري اليد خطوة.. وتعاهدنا على الفوز بكل البطولات

صدى البلد

محسن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي، أكد أن الفوز على الزمالك والتتويج بلقب دوري المحترفين جاء في توقيت مناسب، ويمنح الفريق دوافع كبيرة للمنافسة على البطولات المقبلة.

وقال محسن رمضان عقب المباراة: كنا في كامل تركيزنا للفوز على الزمالك والتتويج باللقب، من أجل إسعاد جماهير النادي التي دعمتنا كثيرًا خلال المرحلة الماضية.

وتابع محسن رمضان: سنحتفل اليوم بلقب دوري المحترفين، ثم نبدأ الاستعداد لبطولة كأس مصر من أجل التتويج بالثنائية المحلية.

واختتم محسن رمضان: هدفنا هذا الموسم المنافسة على كل البطولات، نجحنا اليوم في التتويج بلقب دوري المحترفين، ومن الغد سنبدأ الاستعداد للتحديات المقبلة.

وحصد فريق رجال  يد الأهلي لقب بطولة دوري المحترفين لكرة اليد، متفوقًا على نادي الزمالك، بنتيجة 24-21، في اللقاء الذي جمع بينهما على صالة نادي «هليوبوليس» بمدينة الشروق، في إطار مواجهات الجولة الأخيرة من منافسات المرحلة الثالثة والأخيرة من منافسات دوري المحترفين لكرة اليد.

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