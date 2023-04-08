مدرب يد الأهلي: تخطينا العديد من الصعاب.. ولن نتوقف عن حصد البطولات

وجه ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي، التهنئة للاعبين بعد الفوز بلقب بطولة الدوري، عقب الفوز على الزمالك في ختام الدورة المجمعة لنهائي البطولة.

وأكد ديفيز أن مشوار الفريق نحو البطولة كان شاقا وشهد العديد من الصعاب التي تخطاها اللاعبون سواء بالنسبة للإصابات أو الغيابات وغيرها من المعوقات، وصولا إلى المحطة الأخيرة وحسم البطولة.

وأوضح أن الفريق سوف يستمر في العمل من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات التي يشارك بها خلال الموسم الجاري، من أجل حصد كل الألقاب.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد تغلب في الدورة المجمعة على فريق طلائع الجيش بنتيجة ٣٢-٢٨ ثم تغلب على فريق سبورتنج بنتيجة ٢٦-٢٥، قبل أن يفوز على سموحة بنتيجة ٣٣-٢٢، ثم يفوز على الزمالك بنتيجة 24-21 ويحسم اللقب.