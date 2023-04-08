10.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 10.4 مليار درهم .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 2308 مبايعات بقيمة 6.36 مليار درهم منها 222 مبايعة أراض بقيمة 1.8 مليار درهم و2086 مبايعة شقق وفلل بقيمة 4.56 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 456 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 150 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 110 ملايين درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 93 مبايعة بقيمة 247 مليون درهم تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 261 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 170 مليون درهم بمنطقة وادي الصفا 3 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 137 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 130 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

و تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 333 مبايعة بقيمة 272 مليون درهم تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 206 مبايعات بقيمة 497 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 135 مبايعة بقيمة 235 مليون درهم.

وسجلت الرهون 3.96 مليار درهم منها 83 رهن أراض بقيمة 1.42 مليار درهم و326 رهن فلل وشقق بقيمة 2.54 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة مردف بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة القصيص الصناعية الأولى بقيمة 693 مليون درهم.

وجرى تسجيل 76 هبة بقيمة 138.07 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 34 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 21 مليون درهم.