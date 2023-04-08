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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زد 2008 يختتم بطولة دوري الجمهورية بالفوز على الأهلي 1/2

صدى البلد

فاز فريق 2008  ناشئين كرة القدم بنادي زد ، على فريق الأهلي بهدفين مقابل هدف ، ضمن منافسات ختام بطولة الجمهورية  القسم الاول لمواليد ٢٠٠٨ للموسم الرياضي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

واحرز اهداف الفوز اليوم لفريق زد كلا من : 
زياد مصطفى الجزار هدف .
كريم جمعه سيد هدف .

واختتم فريق زد 2008 ،دوري الجمهورية ، عقب خوض مباراة رائعة ، نالت الإشادة من الجميع ليحتفظ الفريق بالمركز الثالث ، خلف فريق انبي والاهلي .

وحرص  الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين ، علي توجيه تهنئة للجهاز الفني للفريق والاعبين علي الفوز اليوم علي الاهلي .

ويقود الفريق كلا من :
كابتن محمود محمود مدير فني .
كابتن على رزق مدرب عام .
كابتن احمد محسن مدرب.
كابتن  محمد ابراهيم مدرب حراس.
كابتن عمرو العربى علاج طبيعي.
كابتن عادل صادق ادارى الفريق.

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