زد 2008 يختتم بطولة دوري الجمهورية بالفوز على الأهلي 1/2

فاز فريق 2008 ناشئين كرة القدم بنادي زد ، على فريق الأهلي بهدفين مقابل هدف ، ضمن منافسات ختام بطولة الجمهورية القسم الاول لمواليد ٢٠٠٨ للموسم الرياضي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

واحرز اهداف الفوز اليوم لفريق زد كلا من :

زياد مصطفى الجزار هدف .

كريم جمعه سيد هدف .

واختتم فريق زد 2008 ،دوري الجمهورية ، عقب خوض مباراة رائعة ، نالت الإشادة من الجميع ليحتفظ الفريق بالمركز الثالث ، خلف فريق انبي والاهلي .

وحرص الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين ، علي توجيه تهنئة للجهاز الفني للفريق والاعبين علي الفوز اليوم علي الاهلي .

ويقود الفريق كلا من :

كابتن محمود محمود مدير فني .

كابتن على رزق مدرب عام .

كابتن احمد محسن مدرب.

كابتن محمد ابراهيم مدرب حراس.

كابتن عمرو العربى علاج طبيعي.

كابتن عادل صادق ادارى الفريق.