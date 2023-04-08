زد 2008 يختتم بطولة دوري الجمهورية بالفوز على الأهلي 1/2

فاز فريق 2008 ناشئين كرة القدم بنادي زد ، على فريق الأهلي بهدفين مقابل هدف ، ضمن منافسات ختام بطولة الجمهورية القسم الاول لمواليد ٢٠٠٨ للموسم الرياضي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
واحرز اهداف الفوز اليوم لفريق زد كلا من :
زياد مصطفى الجزار هدف .
كريم جمعه سيد هدف .
واختتم فريق زد 2008 ،دوري الجمهورية ، عقب خوض مباراة رائعة ، نالت الإشادة من الجميع ليحتفظ الفريق بالمركز الثالث ، خلف فريق انبي والاهلي .
وحرص الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين ، علي توجيه تهنئة للجهاز الفني للفريق والاعبين علي الفوز اليوم علي الاهلي .
ويقود الفريق كلا من :
كابتن محمود محمود مدير فني .
كابتن على رزق مدرب عام .
كابتن احمد محسن مدرب.
كابتن محمد ابراهيم مدرب حراس.
كابتن عمرو العربى علاج طبيعي.
كابتن عادل صادق ادارى الفريق.