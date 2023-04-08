مئات الآلاف من الإسرائيليين.. مظاهرات عارمة في تل أبيب رغم تحذيرات الشرطة

قال منظمو مظاهرة مناهضة للحكومة الإسرائيلية في تل أبيب، اليوم السبت، إن المظاهرة ستمضي كما هو مخطط لها في أعقاب العملية التي وقعت في تل أبيب، لكنهم وافقوا على طلب الشرطة لإلغاء مسيرة عبر شوارع المدينة الرئيسية بعد ذلك، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وينظم مئات الآلاف من الأشخاص في إسرائيل احتجاجات ضخمة ضد خطط الحكومة للإصلاح القضائي كل يوم سبت على مدار الأربعة عشر أسبوعًا الماضية، حتى بعد أن أوقف التحالف بقيادة نتنياهو الإصلاح القضائي مؤقتًا للسماح بالحوار.

ومع ذلك، طلبت الشرطة من المنظمين إلغاء المسيرة ليلة السبت بعد عمليتي الأغوار وتل أبيب، ووسط توترات شديدة في جميع أنحاء البلاد بعد الاعتداء على المرابطين في المسجد الأقصى وما تلاها من إطلاق قذائف صاروخية استهدفت الدولة اليهودية.

وفي بيان، قال منظمو الاحتجاج إنهم "ينسقون بشكل كامل" مع الشرطة، وإنه بينما تم إلغاء المسيرة، فإن الاحتجاج الرئيسي في طريق كابلان في تل أبيب سيستمر.

وقالوا إن "حكومة إسرائيل تفشل في كل المجالات".