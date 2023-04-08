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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة تطالب باستراتيجية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء لتنسيق الدعوة الإسلامية خارجياً

مجلس النواب
مجلس النواب

طالبت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الاسلامية ودار الافتاء المصرية بصياغة استراتيجية عمل وطنية موحدة تحت مظلة الأزهر الشريف وبقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لكل ما يتعلق بملف الدعوة الاسلامية خارج مصر على مختلف الأصعدة الاقليمية والعربية والافريقية والدولية لنشر الوعى الدينى الصحيح ومفاهيم الدين الاسلامى الحنيف.

وأكدت " الجزار " فى بيان لها أصدرته اليوم أن صياغة هذه الاستراتيجى للعمل الجماعى بين هذه المؤسسات افضل من العمل المنفرد لكل مؤسسة خاصة أن الأزهر الشريف يحظى بمكانة كبيرة ومرموقة اقليمياً وعالمياً وكل دول العالم تتسابق للتعاون مع الأزهر الشريف الذى أصبح كعبة العلم حيث يتوافد الطلاب من مختلف دول العالم للدراسة بالأزهر الشريف جامعاً وجامعة.

وأشادت بتوجه الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإحياء شهر رمضان المبارك ونشر الوعي الديني الصحيح بعدد من المراكز الإسلامية في أمريكا، والتواصل مع الجاليات المسلمة هناك.

كما تقدمت النائبة سميرة الجزار باقتراح لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالتفكير فى إنشاء فروع لجامعة الأزهر الشريف داخل مختلف دول العالم التى ترغب فى وجود فروع لجامعة الأزهر بها بصفة عامة وداخل الدول الإفريقية بصفة خاصة.

وأكدت أن وجود فروع لجامعة الأزهر بدول العالم سيكون له دوره الكبير فى نشر مفاهيم الدين الاسلامي الحنيف والسمح ويحقق مبدأ التعايش السلمى بين جميع شعوب العالم اضافة الى مواجهك الأفكار التكفيرية والمغلوطة عنه لمواجهة موجات الإسلاموفوبيا نتيجة الفهم المغلوط للكثير من القضايا الإسلامية.

كان الدكتور إبراهيم نجم قد أشاد الى أن هذه الزيارة تأتي تنفيذًا للاستراتيجية التي وضعتها دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم قبل سنوات للتواصل الديني الفعَّال مع المسلمين في الخارج، وذلك إيمانًا من دار الإفتاء بأن التواصل الحضاري مع العالم أصبح ضرورة واقعية وواجب الوقت لتحقيق الريادة الدينية والإفتائية المصرية في العالم أجمع، وتدعيم قوة الدولة المصرية الناعمة في أحد أهم مجالاتها.

وأضاف د. نجم أن الجولة ستشمل عقد إلقاء من المحاضرات والندوات الدينية في مجموعة من المراكز الإسلامية في مختلف الولايات الأمريكية من أجل التواصل مع الجاليات المسلمة هناك، وتقديم الدعم الشرعي والإفتائي اللازم لهم.

الأزهر الإفتاء الأوقاف البرلمان مجلس النواب

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