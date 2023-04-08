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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رئيس الأوبرا يتابع سير الأعمال الإنشائية في مسرح الجيزة بالسادس من أكتوبر

دار الأوبرا
دار الأوبرا

تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة تابع الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية سير الأعمال الإنشائية في مسرح الأوبرا بالجيزة بمدينة 6 أكتوبر  (Giza opera house) للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالتنفيذ.

 

وتم الانتهاء من أعمال المبني الفني العملاق الذي يضم قاعات تدريبات مركز تنمية المواهب ويستوعب مئات الدارسين من ابناء مدينة ٦ أكتوبر والشيخ زايد والمناطق والاحياء المجاورة بالاضافة الي الجناح الاداري واماكن الخدمات الاخرى المخصصة لخدمة كافة العروض الفنية وهى مسرحا يتسع ل 1200 مشاهد ، مبنى لصالات تدريب الباليه والموسيقى وقاعات للفنون التشكيلية ومبنى للورش واستديوهات للصوت والتصوير ومكتبة صوتية ومرئية ومخازن للديكور ، الى جانب ساحة لانتظار السيارات تتسع لعدد ٥٠٠ سيارة .

 

وقال داغر إن أوبرا الجيزة بمدينة 6 اكتوبر تعد رافدا جديدا لمسارح الاوبرا المصرية لتقديم خدمة ثقافية وفنية لاهالى وابناء مدينتي اكتوبر وزايد والاحياء المحيطة بهما وما يجاورها من مناطق ، واضاف انها نافذة لعرض الفنون الجادة التى تختص بها الاوبرا ، باعتبارها من المشروعات الكبري التي تعد امتدادا للتوسع المستهدف لتقديم كافة اسكال الفنون بمفهومها الحديث والمتطور فى مختلف ارجاء مصر مشيرا الى موقعها المميز  الذى يتوسط الأحياء السكنية ومنطقة الجامعات ،  وتابع ان العمل الفني سيبدأ بتاسيس مركزا لتنمية المواهب يعمل على اكتشاف النابغين والموهوبين في مختلف مجالات الموسيقي والغناء والبالية ، وأشاد بالمستوي المميز للاعمال الإنشائية بالمشروع والتى تم تصميمها طبقا للمواصفات العالمية واكد علي ضرورة تسليم الاعمال فى المواعيد المقررة تمهيدا للافتتاح خلال العام الجارى .

يذكر أن مشروع مسرح اوبرا الجيزة بمدينة السادس من اكتوبر بدأت فكرته عام ١٩٩٤ اثناء تولي الراحل الدكتور ناصر الأنصارى رئاسة دار الأوبرا المصرية، والذي طلب تخصيص قطعة أرض بمساحة 5 افدنه ليقام عليها المشروع كامتداد توسعي للخدمات التي تقدمها الأوبرا من ثقافة وفنون، وتم الاعلان عن مسابقة لاختيار أفضل تصميم معمارى فاز بها الدكتور المهندس مراد عبدالقادر، من جامعة عين شمس، لتكون بمثابة ملتقى متكامل للثقافة والفنون على غرار أكاديمية الفنون المصرية بالعاصمة الإيطالية روما، وتم تصميم المبنى على طراز حديث بإجمالي مساحة 26 ألف متر مربع تم البناء على 12 ألف متر مربع منها واستغلال باقى المساحة المخصصة كحدائق ومداخل وممرات ومناطق مفتوحة .

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتور خالد داغر رئيس رئيس دار الأوبرا مسرح الأوبرا بالجيزة

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