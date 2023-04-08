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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 6 متهمين في سرقة 7 ملايين جنيه من مخزن غزل بالمحلة

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

قررت نيابة أول المحلة، اليوم حبس 6 من المتهمين بارتكاب واقعة السطو المسلح علي مخزن للغزل والنسيج وسرقة 7 ملايين و300 الف جنيه 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان، وذلك بناء على توجيهات المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية.

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كما وجهت النيابة العامة بسرعة رد المبالغ المضبوطة لمالكها والتي قدرت بنحو 7 ملايين جنيه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 

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كانت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من المقدم خالد عامر مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من "محمد.ع" 47 سنة تاجر وصاحب مخزن غزل، كائن بدائرة القسم حول قيام مجهولين بالتعدى على الخفيرين المتواجدين بالمخزن الخاص به وتوثيقهما واستيلائهم على مبلغ مالى قرابة 7 مليون جنيه من داخل المخزن.

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ونجحت التحريات بإشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بالغربية من خلال جمع المعلومات والتعامل الفنى في التوصل إلى مرتكبى الواقعة.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة أن وراء ارتكاب الواقعة نحو  6 أشخاص مقيمين بمحافظة الجيزة.

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وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً بين مديريتي أمن الغربية و الجيزة  تمكن الرائد أحمد دبيس رئيس مباحث قسم شرطة أول المحلة من  استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه كما تم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة "ميكروباص" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين المذكورين .

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