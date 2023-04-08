خبير: مشاركة مصر في معرض رمسيس لترويج الحضارة الفرعونية

تحدث خالد سعد خبير الآثار، عن تفاصيل معرض رمسيس وذهب الفراعنة، قائلا: الدولة تتخذ بعض الإجراءات خاصة في إرسال القطع الأثرية إلى بعض المعارض الخارجية في أوروبا.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مشاركة مصر في معرض رمسيس بمثابة نوع من أنواع التبادل الثقافي بين الدول، وترويج للحضارة المصرية.

ولفت إلى أن هذا المعرض هو الأول من نوعه من حيث مشاركة تابوت رمسيس في معرض خارج مصر، إضافة إلى بعض الحلي والذهب الملكي.

وأوضح أنه تم حجز 130 ألف تذكرة في أول أيام المعرض، والذي يعد رقما غير مسبوق، وسيكون له عائد اقتصادي جيد.