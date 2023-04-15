فريدة سيف النصر: كنت قلقة من ظهورى بدون مكياج فى “عملة نادرة”.. وجمال سليمان أتقن اللهجة السوهاجية.. وحرصت على ظهور شخصية راقصة محتشمة فى جعفر العمدة بسبب الشهر الكريم.. حوار

فريدة سيف النصر لـ “صدى البلد” :

لم أحضر لشخصية سكينة فى عملة نادرة وصورتها قبل توقيعى على عقد المشاركة

نيللى كريم معشوقتى وأحفادى يحبونها بسبب 100 وش

كنت أرغب فى تقديم عمل ينسى الجمهور نجاح دورى فى بدون ذكر أسماء

استطاعت الفنانة فريدة سيف النصر، أن تخطف الأنظار إليها من خلال دورها فى مسلسلى “عملة نادرة” و"جعفر العمدة"، مما دفع عدد كبير من رواد السوشيال ميديا يشيدون بالعملين، وخاصة شخصية “سكينة” فى "عملة نادرة" والتى ظهرت فيها بشخصية صعيدية وبدون مكياج وهو ما يمثل لها نوعا من التحدى خاصة أن الجمهور مازال يتذكر لها دورها فى مسلسل “بدون ذكر أسماء” الذى قدمته بدون مكياج أيضا كان بالنسبة لها نقطة تحول جديدة.

“صدى البلد” التقت بالفنانة فريدة سيف النصر لتروى تفاصيل دورها فى مسلسل “عملة نادرة” وسر موافقتها على الظهور كضيف شرف فى مسلسل “جعفر العمدة” فى شخصية راقصة.

فريدة سيف النصر

ماذا عن ردود الفعل اتجاه دورك فى مسلسلى “عملة نادرة وجعفر العمدة” ؟

سعيدة بردود الفعل الإيجابية التى تلقيتها على الدورين، فكل منهما كان له رد فعل جيد على السوشيال ميديا، وأعتبر هذا الأمر نجاح كبير، وخاصة دورى فى مسلسل “عملة نادرة” فى شخصية سكينة، والذى كان يمثل لى نوعا من التحدى، وكنت أرغب من خلال هذه الشخصية أن أقدم دور جديد ومختلف عن الذى قدمته فى مسلسل "بدون ذكر أسماء"، حيث قدمت صاحبة المستودع التى تقود الشحاتين، وفى نفس الوقت كنت أبحث عن دور يترك علامة مع الجمهور وينسيهم دورى فى "بدون ذكر أسماء"، الذى حقق نجاحا كبيرا وترك أيضا علامة كبيرة مع الجمهور.

الم تقلقين من الظهور فى مسلسل “عملة نادرة” بدون مكياج ؟

كنت قلقة، ولكن الدور يحتاج لهذا الأمر، كما أن كان هذا الأمر قرار المخرج ماندو العدل، والذى طالب منى الظهور بدون مكياج تماما وارتداء الحجاب مع عدم ظهور أى من مظاهر الزينة على ملامحى، وكان التركيز الأكبر على تعبيرات الوجه، وهذا نابع من ثقته بى أيضا، وبالتالى أننى فى خدمة العمل والشخصية كممثلة، وقد ظهرت من قبل بدون مكياج فى مسلسل "بدون ذكر أسماء" من خلال شخصية سيدة صاحبة المستودع، وأتصور أن هذا الأمر ساهم بشكل كبير فى نجاح الشخصية، وتركت علامة مع الجمهور.

فريدة سيف النصر

وكيف كان استعداد للشخصية ودراستك لها ؟

لم يكن هناك وقتا كافية لاستعد للشخصية، واعتمدت بشكل كبير على توجيها المخرج ماندو العدل، خاصة أننى دخلت مباشرة على تصوير الشخصية ولم يكن هناك وقتا للتحضير، وحتى بدأت فى تصوير الشخصية قبل توقيع العقود الخاصة بمشاركتى فى العمل، وهذا نابع لثقتى الكبيرة فى المخرج ماندو العدل، والذى تعاونت معه من قبل فى فيلم “صاحب المقام”، فضلا عن أن العمل من تأليف الكاتب مدحت العدل، وكانت تجمعنا عدد مناقشات قبل بدا تصوير المشهد حتى نصل سويا الى صيغة واحدة ليخرج المشهد كما يتمناه المخرج ويفيد العمل، وكانت المناقشات تدور حول أن شخصية سكينة قوية ولها بعض ميول الشر.

فريدة سيف النصر

ولكن كيف تفاعلت معها بهذه السلسلة واليسر برغم عدم تحضيرك لها ؟

هبة من الله، فضلا عن أن لدى قدرة بمجرد دخول التصوير فى أى عمل أتعايش مع الشخصية سريعا وكما يقولون" بتلبسنى الشخصية"، وهو ما حدث معى فى سكينة، وأصبح هناك حالة من التناغم بينى وبينى الشخصية وباقى فريق العمل أيضا.

وهل وجدت صعوبة فى اللهجة الصعيدية أم لا ؟

كان هناك مصحح لهجة وهو عبد النبى الهوارى، حيث اللهجة التى تنحدث بها فى المسلسل هى السوهاجية، وكانت بالتأكيد صعبة على جميع الممثلين، وأخذنا وقتا حتى نتقن اللهجة السوهاجية، وبما فى ذلك جمال سليمان الذى حاول اتقانها بشدة ونجح فى ذلك خاصة أنها كانت صعبة عليه، وأتصور أن جميع فريق العمل لم يقصر فى أداءه وبذلوا اقصى ما فى جهدهم حتى يخرج العمل بشكل جيد.

فريدة سيف النصر

كيف ترين التعامل مع نيللى كريم والمخرج ماندو العدل ؟

أرى أن المخرج ماندو العدل من المخرجين الذين يعشقون الممثل ، فضلا عن أن هناك كيمياء بيننا واضحة، وهذا ظهر منذ التعاون سويا فى فيلم "صاحب المقام"، وأتصور أن ماندو العدل يمتلك موهبة كبيرة، أما جمال سليمان الذى تجمعنى به عدد كبير من المشاهد، فهو من النجوم الذين لديهم قدرة على التلون والإبداع، وقدم شخصية "عبد الجبار" بشكل جيد، وبعيدا عن التمثيل تجمعنا سويا صداقة قديمة، وهو من الشخصيات الإنسانية والجيدة أخلاقيا، وتعرفنا سويا منذ فترة طويلة، أما نيللى كريم أصبحت معشوقتى، ويكفى أن احفادى "لارا وتاليا" تحبان نيللى كريم بقوة بسبب مسلسل "100 وش"والأغنية الشهير "مليونير"، وعندما تعاملت معها وجدتها إنسانة متصالحة مع نفسها ومهذبة، فضلا عن نها فنانة لديها قدرة على التلون والإبداع.

ماذا عن مشاركتك فى مسلسل “جعفر العمدة” كضيف شرف ؟

لم استطع رفض العمل مع المخرج محمد سامى ومحمد رمضان، وكان هناك اتفاق ضمنى مع محمد سامى أن أشارك فى أحد أعماله، وهاتفنى كثيرا من أجل الظهور معه فى مسلسل "جعفر العمدة"، ولكن كنت وقتها مشغولة، ووجدتها فرصة يمكن أن أشاركه بعد ذلك، وهو دور جديد ومختلف بالنسبة لى، وسالت محمد سامى عن سر إصراره على مشاركتى فى العمل رغم أن الدور ضيف شرف، وقلت له أيضا طالما كنت مصرا على تواجدى فى العمل كان من الأفضل أن تزيد من مساحة الدور، وكان رده أن هذه الشخصية يتترك بصمة مع الجمهور فى حالة تنفيذك لها، ولانك فنانة "محترمة نفسك أوى"، ولديك شخصية قوية، وعندما تقدم شخصية راقصة يشعر الجمهور بهذا التباين، وكنت حريصة أن أقدم مشاهد تتناسب مع الشهر الكريم ولم يكن هناك اى مشاهد خادشة للحياء، والملابس التى اخترتها كانت مختشمة، كما أننى لم ارقص بالمهنى المفهوم للرقص.