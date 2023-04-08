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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 770 ألف جنيه.. رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية بمدينة الإبراهيمية

صدى البلد

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الإبراهيميه أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية بمدينة الإبراهيمية ، وذلك تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدن.

وكلف المحافظ ، رئيس المركز بإزالة أي معوقات تقف حائلاً أمام تنفيذ الأعمال الجارية لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، أوضح رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، أنه جاري تنفيذ أعمال رصف الشوارع الداخلية بمدينة الابراهيمية بطول 2700 متر مسطح وبتكلفة 770 ألف جنيه وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٢-2023 للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمنطقة.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تسير بخطى متلاحقة وسريعة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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