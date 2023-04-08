فتاوى رمضانية.. ما حكم امرأة تصوم رمضان ولا ترتدي الحجاب؟.. هل وضع المكياج في النهار يفسد الصوم؟.. حكم تناول الأدوية صباحا للصائم المريض

فتاوى رمضانية

ما حكم امرأة تصوم رمضان ولا ترتدي الحجاب؟.. واعظة تحسم الجدل

حكم الجمع بين صيام الست من شوال وأيام القضاء.. الأزهر يرد

هل وضع المكياج في نهار رمضان يفسد الصوم؟ الإفتاء تجيب

حكم تناول الأدوية في نهار رمضان للصائم المريض.. الأزهر للفتوى يرد

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأسئلة التى شغلت بال كثير من الصائمين، نبرز أهمها فى هذا الملف.

فى البداية .. أجابت الواعظة هدى محمد الشاذلي، الواعظة بالأزهر الشريف، على سؤال من سيدة تقول فيه (ما حكمُ المرأةِ التي تصومُ رمضانَ ولا ترتدي الحجاب؟.

وقالت هدى الشاذلي، في فيديو عبر الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، إن العبادات التي لها فرضها الله علينا يكون لها أركان وشروط، وطالما استوفينا الأركان والشروط أصبحت العبادة صحيحة.

وأشارت إلى أنه في الصيام، طالما امتنعت المرأة عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، فصح صيامها، أما مسألة القبول من عدمه فمردها إلى الله تعالى.

ونصحت الواعظة الأزهرية، هذه السائلة، بقولها: لو انتي طالبة وعندك 5 مواد وذاكرتي 4 بس، فهل ينفع تنجحي حتى لو نجحتي في المواد الأربعة بشكل كامل، وكذلك هل يصح أن يدخل بدلا منها الامتحان؟.

وتابعت: بالطبع الإجابة لا، ولله المثل الأعلى، فنفس الشئ في العبادات، الله فرض علينا العبادات كلها، ولا يصح أن نستبدل عبادة مكان الأخرى، فالله هو الذي فرض علينا الصوم والصلاة، وهو الذي فرض على المرأة الحجاب الشرعي الذي لا يصف ولا يشف.

قال الشيخ أحمد حسن، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الفتوى في الأزهر تقول بأنه يجوز صيام الست من شوال وأيام القضاء بنية الجمع.

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في فيديو لـ صدى البلد، ردا على سؤال: هل يجوز الجمع بين صيام الست من شوال وصيام القضاء؟ أن هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، والفتوى في الأزهر تميل إلى رأي الجواز.

واستشهد عضو مركز الأزهر، بحديث النبي "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله" ولهذا يجوز الجمع بين صيام الست من شوال وصيام أيام القضاء.

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن وضع المرأة للمكياج فى نهار رمضان لا شيء فيه ولكن بشرط.

وأضاف "وسام"، فى إجابته عن سؤال "ما حكم وضع الميكب فى نهار رمضان؟"، أن "الزينة الظاهرة جائزة، والتى هى الوجه والكفان، سواء بكشفهما أو بما يجعل فيهما من حُلى أو أصباغ كالحناء وغيرها مما يتعارف عليه أهل كل بيئة، فيباح للمرأة الزينة الظاهرة بشرط ألا يكون ذلك به زيادة تؤدي إلى إثارة الغرائز".

خروج المرأة بالمكياج في نهار شهر رمضان لا يبطل الصيام، ولكن ينقص من ثوابه، فالتزين يكون للزوج في البيت فقط ويجب عدم الإفراط فيه عند الخروج من المنزل.

والزوجة لا بد أن تكون حريصة على التزين لزوجها في نهار رمضان حتى لا تتم إثارته والحفاظ على الصيام، مبينة أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم وفي أجمل صورة.

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال ورد إليه يقول "ما حكم تناول الأدوية في نهار رمضان للصائم المريض؟



وقال الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الدواء للمريض إذا كانت هناك إمكانية لتأخيره إلى ما بعد الإفطار فهذا هو الأفضل إذا لم يكن يترتب على ذلك ضرر.

أما إذا أصر الطبيب على تناول الدواء في مواعيد معينة وهذه المواعيد تتزامن مع وقت الصيام، ويكون ذلك في مصلحة المريض ويمنع تدهور الحالة، فيجوز له الإفطار سواء يوم أو أكثر، ويقضي ما أفطره بعد شهر رمضان.

وإذا استمر معه المرض ولازمه بعد رمضان وأكد الأطباء أنه سيظل على هذا الدواء ولا يمكنه الصيام مرة أخرى، ففي هذه الحالة يسقط عنه الصوم، وعليه إخراج فدية عن كل يوم أفطره أو يفطره فيما بعد من العمر.



كشفت دار الإفتاء المصرية، عن وقت إخراج الفدية للمسلم الذي لا يستطيع الصيام في شهر رمضان لعذر مرضي.

قالت دار الإفتاء، إنه يجوز إخراجها كل يوم بيومه، وويجوز أن تقدَّم على طلوع الفجر الذي يفطر فيه، كما يجوز تقديمها أول الشهر، أو تأخيرها بحيث يدفعها جملةً في آخر الشهر أو أوسطه للأيام السابقة.