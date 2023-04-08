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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عبدالسند يمامة: مقر الوفد بيت جميع المصريين ولن تنجح دعاوى الفتن

رئيس حزب الوفد
رئيس حزب الوفد

أصدر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد  بياناً للوفديين تعليقاً على بعض الأحداث الأخيرة قال فيه: 

 

"ابنائى الوفديين فى كل محافظات مصر. كل عام وحضراتِكم بكل خير..بيت الأمة هو بيت لكل المصريين وليس الوفديين فقط .. هكذا كان وسيظل كذلك إلى ماشاء الله..واضعين فى الإعتبار  أنني كرئيساً للوفد اسعى دائماً،  لجمع الوفديين جميعاً تحت مظلة واحدة وهي الوفد وليس سواه بعيداً عن الأهواء والمصالح الشخصية، التي تحاول من وقت لأخر النيل من سلامة حزب الوفد، وقياداته".

وأضاف:" وقد تظهر تلك القلة من حين لأخر  لتعكر صفوة النقاء الوفدي أو تشكك فى البعض دون غيرهم متبعين سياسة قديمة عفا عليها الزمان الا وهي " فرق تسد " أو تصدير مشهد مغاير للحقيقة ويعلم الجميع، أن أي قرارات يتم اتخاذها تكون منتجة لآثارها الحزبية، فى حينها وهى بالتأكيد  خطوة لتصحيح مسار من حاد بعيداً عن ثوابت الوفد دون أن يدري ".

وتابع : "وعند العدول عن بعض القرارات  ماهى إلا خطوة ايضا للجمع ولم الشمل كما وعدت.. ابنائي واخواتي الوفديين والوفديات مقر حزب الوفد هو بيتكم فى كل وقت و زمان،  ولكن كما تعلمنا جميعا  أن أي شيء يحدث لابد أن يكون بحسب ترتيب ولياقة وحسب صلاحيات كلآ فى موقعه دون تخطي، أما مبادرات الحب والإخاء ولم الشمل فالكل معها فعندما يتكلم القلب الوفدي الأصيل، لابد من استجابة الجميع فليس لدينا أغلى من القلب الوفدي".

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