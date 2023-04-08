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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس الوزراء: إغلاق مدرسة كلية النصر للبنات بالإسكندرية شائعة مغرضة

نفي إغلاق كلية النصر
نفي إغلاق كلية النصر

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إغلاق مدرسة كلية النصر للبنات (EGC) بالإسكندرية وتسريح طلابها بعد تعرضها لأزمة مالية.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق مدرسة كلية النصر للبنات (EGC) بالإسكندرية وتسريح طلابها بعد تعرضها لأزمة مالية، مُشددةً على انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة كلية النصر للبنات بشكل طبيعي، مع انتظام حضور كل من المعلمين والطلاب، دون معوقات.

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وأشارت الوزارة إلى أن مدرسة كلية النصر للبنات تقع تحت مظلة الجمعية العامة للمعاهد القومية التي تتولى إدارة الالتزامات المالية وسداد أي نقص قد يحدث في الموارد المالية بالمدارس التابعة لها، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

الاسكندرية التربية والتعليم مجلس الوزراء التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي العملية التعليمية اجتماع

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