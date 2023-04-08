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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أهلي الملاحة ونجوم السادات يتصدران مجموعتي دوري قصار القامة

صدى البلد

أقيمت أمس منافسات الدورة المجمعة الثالثة للنسخة الأولى من دوري قصار القامة الذي تنظمه اللجنة البارالمبية. 

وشهدت الصالة المغطاة لذوي الاحتياجات الخاصة بمركز شباب الجزيرة منافسات الدورة التي اسفرت نتائجها عن فوز كفر سعد على الفيوم 2/5، وتعادل  نجوم السادات مع مركز شباب النصر بهدفين لكل منهما ، وفوز الفيوم على مركز شباب النصر 1/3، وفوز كفر سعد على مركز شباب النصر برباعية نظيفة ، وفوز نجوم السادات على الفيوم بهدف نظيف ، وفوز نجوم السادات على كفر سعد 1/2.

وحضر منافسات الدورة الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة  اللجة البارالمبية ، عماد رمضان امين صندوق اللجنة ، وعلي شعبان رئيس لجنة قصار القامة باللجنة الباراليمبية وأعضاء اللجنة ، والدكتور سامح سالم ، والناقد الرياضي جمال نور الدين رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الباراليمبية ، ولفيف من مسؤولي الأندية وأولياء أمور اللاعبين.

وقام الدكتور حسام مصطفى بتسديد ضربة البداية للدورة المجمعة الثالثة معلنا ، أن اللجنة البارالمبية أصبحت عضوا بالاتحاد الدولي لرياضات الاقزام ، كما اعلن عن مشاركة ابطال مصر من قصار القامة في دورة الألعاب العالمية بألمانيا.

وتقسم الفرق المشاركة بدوري قصار القامة إلى مجموعتين  تضم المجموعة الأولى كل من:  
مركز شباب الحلمية ، نادي البنك الأهلي ، نادي ذوي الاحتياجات الخاصة باسوان ، نادي شرم الشيخ ، ونادي الاهلي بالملاحة .

ويتصدر المجموعة نادي الأهلي بالملاحة برصيد ٩ نقاط ، يليه نادى الاحتياجات الخاصة باسوان برصيد 4  نقاط.

فيما تضم المجموعة الثانية فرق :  مركز شباب النصر، نادي نجوم السادات ، نادي كفر سعد ، نادي الفيوم، نادي الارادة والتحدي بالاقصر.

 ويتصدر  نادي نجوم السادات المجموعة برصيد  7 نقاط ، يليه نادى كفر سعد في المركز الثاني  برصيد 6 نقاط.

ويحتل اللاعب وليد عصام  لاعب أهلي الملاحة صدارة هدافي الدوري برصيد  9  اهداف.

ويتبقى بمنافسات الدوري دورة مجمعة أخيرة ، بعدها يتم ترتيب فرق المجموعتين بحسب نتائجها في الدورات المجمعة ليتأهل الاول والثاني من كل مجموعة لنهائي الدوري حيث يلعب اول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية واول المجموعة الثانية مع ثاني الأولى ، ثم يلعب الفائزان مباراة تحديد بطل الدوري.

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