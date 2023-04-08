الرحلة الروحانية.. صورة لـ براعم الإيمان في بيت الله الحرام خطفت الأنظار

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة قيل إنها لتلاميذ في رحلة مدرسية إلى بيت الله الحرام، حيث هزت هذه الصورة جميع صفحات وجروبات “فيس بوك” بشكل سريع وملحوظ خلال الساعات الأخيرة.

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وتلقى رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” هذه الصورة بحالة من السعادة البالغة والتفاعل الكبير، حيث قالت سندس فريد: “دي الرحلات اللي بجد”، وقال خالد محمد: “فكرة جميلة جدا”، وقالت ندا إبراهيم: “اللهم بارك دي أهم رحلة في حياة الإنسان.. ربنا يحفظهم”، وقالت إيمان هشام: “ليه في مدرستنا ما يعملوهاش”.

وقالت مريم صبحي: “يا ريتني كنت في مدرستهم كنت هاروح معاهم يا بختهم”، وقالت إنجي محمد: “أكتر حاجة مبهجة شوفتها في حياتي.. ربنا يرزقنا زيارة بيت الله الحرام”، وقالت شيماء أحمد: “إيه الحلاوة دي”، وقالت بسنت جاد الله: “اوعدنا يا رب”.