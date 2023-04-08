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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مفاجأة في أسعار الأسماك مع اقتراب شم النسيم وعيد الفطر

أسعار الأسماك
أسعار الأسماك

يزداد الإقبال على شراء الأسماك الفترة المقبلة بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك وشم النسيم ، والذي يحل علينا يوم الاثنين 17 إبريل الجاري ، ويعد شراء الأسماك  المملحة من أهم عادات وتقاليد المصريين خلال هذا العيد .

وقال الدكتور صلاح حجاج خبير الاستزراع السمكي،  إن أسعار الأسماك ارتفعت منذ شهور بالأسواق ومن المتوقع انخفاضها خلال أيام وذلك بعد مرور شهر رمضان  عند ظهور دورات جديدة من الأسماك فى الأسواق .

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160 للفيليه البلطى.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 8 أبريل 2023

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أسعار الأسماك والجمبري اليوم الخميس 6 أبريل 2023

وتوقع "حجاج" خلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، استقرار أسعار الأسماك خلال فترة أعياد شم النسيم حيث أنه يتزامن مع شهر رمضان ، وبالتالى فإن الإقبال على الأسماك سيكون متوسط غير كل عام، موضحًا أن الدولة حريصة على توفير الأسماك بالأسواق وزيادة المعروض منها لتخفيض الأسعار  .

ارتفاع أسعار الأعلاف 
 

وأشار " خبير الاستزراع السمكي" إلى أن جشع التجار من أهم أسباب ارتفاع أسعار الأسماك بالأسواق،  كما أن ارتفاع أسعار الأعلاف من أهم الأسباب أيضا ، مناشدا بضرورة تدخل الحكومة والرقابة على أسعار الأسماك بالأسواق ليكون فى مصلحة المواطنين .

أسعار الأسماك للمواطنين 

 

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم، السبت 8 أبريل 2023.

واستقرت أسعار الأسماك والجمبري والمأكولات البحرية، حيث تراوح سعر السمك البلطي نمرة 1 بين 30 و38.5 جنيه للكيلو، وفقا لآخر تحديث لـ سوق العبور.

وسجل السمك البلطي 2 نحو 30 جنيها للكيلو، وتراوح سعر السمك البلطي الأسواني بين 20 و40 جنيها للكيلو، وفيليه السمك البلطي تراوح بين 30 إلى 160 جنيها للكيلو. 

ووصل سعر السمك قشر البياض إلى 105 جنيهات للكيلو لـ أعلى سعر، والبياض أملس (بلدي) تراوح بين 60 و100 جنيه للكيلو، وقراميط - شيلان بـ 30 جنيها، والسمك الثعابين سجل من 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

وسجل سعر السمك المكرونة خليجي 60 جنيها، والمكرونة السويسي 90 جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندراني من 60 إلى 80 جنيها، والمكرونة المجمدة من 30 إلى 46 جنيها للكيلو، والموسى تراوح بين 90 و150 جنيها للكيلو، والسبيط – كاليماري- سابيا تراوح بين 120 و200 جنيه للكيلو، والقرش من 30 إلى 50 جنيها.

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