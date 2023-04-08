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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق بالهيش والزراعات الجافة بأسوان

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق

نجحت جهود الأجهزة المعنية فى السيطرة على حريق إندلع بالهيش والزراعات الجافة بأحد الأخوار الجبلية خلف عمارات الأوقاف بحى الصداقة الجديد بمدينة أسوان .

وقد أشرف على جهود مواجهة الحريق العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية والشرطية حيث تم الدفع بعدد 4 عربات مطافئ مدعمين برجال الإدارة العامة للحماية المدنية والذين نجحوا فى إخماد الحريق بالكامل .

محافظ أسوان يوجه بالمتابعة اليومية للالتزام بترشيد إستهلاك الكهرباء

محافظ أسوان يوجه بسرعة إنهاء مشروعات شرق المدينة لتحسين جودة الحياة

ترشيد الإستهلاك

وكانت قد قامت الوحدات المحلية بأسوان بعرض تقاريرها المتعلقة بآليات ترشيد إستهلاك الكهرباء وخفض الأحمال والإنارة بمختلف المراكز والمدن بما لا يتعارض مع الحالة الأمنية وسير الحياة اليومية .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإدخال قرارات مجلس الوزراء حيز التنفيذ بشأن ترشيد إستهلاك الكهرباء من خلال المتابعة اليومية لمدى إلتزام المبانى الحكومية والمنشآت العامة والمحال التجارية بخفض الإضاءة ، وأيضاً الإلتزام بتوقيتات الغلق المحددة ضمن جهود الدولة لتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة ، وتخفيف العبء عن المواطنين .

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فيما كان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للجهات والشركات المنفذه بالإسراع بمعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية بشرق مدينة أسوان والمخطط تنفيذها مع نهاية العام الحالي بشكل كامل ، لتغيير شكل الحياة وتحسين جودتها سواء فى البنية التحتية أو الطرق والمحاور أو التطوير والتجميل أو القضاء على التلوث ، وهو الذى يستحق الإشادة من الوزارات والجهات الداعمة والمنفذه لهذه المشروعات الغير مسبوقة .

وقال المحافظ بأن نسبة تنفيذ فى مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقى كيما والسماد وصلت إلى 45 % ، والمستهدف منه تطوير الطريقين بطول  8 كم ، يضم حارتين ، تتوسطهم جزيرة بعرض متر ، ليتراوح عرض الطريق ما بين 19 متر إلى 15 متر من ميدان الشلال وحتى كوبرى الشيخ عيسى بالجويزة بتكلفة 154 مليون جنيه حيث جارى تنفيذ أعمال الرصف والأسفلت فى مسافة 2 كم من ميدان الشلال وحتى مسجد كيما ، وهو الذى يتوازى مع فرش طبقة الأساس من خلال ماكينة ( FDR ) ، ثم عدد 2 طبقة أسفلت فى باقى المسافة ، فضلاً عن رصف الشوارع الجانبية المطلة على الطريقين من أجل تحقيق أعلى معدلات التحمل للأوزان والحمولات العالية من النقل الثقيل تمهيداً للبدء فى وضع الطبقات الإسفلتية الأخيرة .

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