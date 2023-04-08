إسرائيل تخطط لتنفيذ عملية اغتيال كبيرة في غزة وسوريا

كشفت مصادر غربية، عن أن إسرائيل تخطط لتنفيذ عملية اغتيال مستهدفة لإعادة ما أسمته بـ"الردع المتآكل"، ومن أجل ذلك وجه الجيش الإسرائيلى بإقلاع طائرتان خلال إجازة الأعياد على غير العادة، واحدة ستعمل على غزة والأخرى تعمل على الساحة السورية.

وبحسب ما نشرته صحيفة الفتح الفلسطينية، فقد أضافت المصادر أن الحديث يدور حول تلك العملية داخل سرب ملوك الجو 135 عبر طائرات IAF Beechcraft King Air B200 Tzufit، والمكلفة بجمع المعلومات الاستخبارية ويضم طائرة (RC-12D)‏وهي طائرة إعتراض اتصالات، والتقاط إشارة، ورسم خرائط وتجسس إلكتروني، وقد عملت خلال الساعات الماضية فوق قطاع غزة بالإضافة إلى عشرات الطائرات المسيرة التي تركز عملها فوق قطعة جغرافية محددة.

كما وجه الجيش الاسرائيلي حسب المصادر نحو سوريا طائرة سلاح الجو السرب 122Gulfstream 550 Nachshon Shavit 676 للمهام الإلكترونية الخاصة "استخبارات إلكترونية، حيث تعمل نحو الجنوب السوري ودمشق.

وبينت المصادر، أن عملية مستهدفة في سوريا أو غزة سيتم تنفيذها خلال الأيام القادمة إذا تمكنت من العثور على شخصية كبيرة.