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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي.. ولفرهامبتون يتقدم على تشيلسي بهدف في الشوط الأول

ولفرهامبتون
ولفرهامبتون

تقدم فريق ولفرهامبتون على ضيفه تشيلسي بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة 30  من بطولة الدوري الإنجليزي.

هدف ولفرهامبتون جاء في الدقيقة 32 عن طريق البرتغالي ماتيوس نونيز بتسديدة رائعة على الطائر من الجهة اليمنى بمنطقة جزاء تشيلسي.

وتُعد تلك المباراة الأولى لـ تشيلسي تحت القيادة الفنية لـ فرانك كلامبارد كمدير فني مؤقت للفريق.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:


حراسة المرمى: كيبا 
خط الدفاع: جيمس - فوفانا - كوليبالي - كوكوريلا 
خط الوسط: جالاجير- إنزو فيرنانديز- كوفاسيتش
خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - جواو فيليكس- هافيرتز.
ويحتل فريق تشيلسي المركز الحادي  في. ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد  وولفرهامبتون في المركز الرابع عشر برصيد 28  نقطة.

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