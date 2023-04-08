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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق شارع السودان تقاطع جامعة الدول العربية كليا لاستكمال محور أحمد عرابي

تنبيه هام
تنبيه هام

أعلنت محافظة الجيزة انه في اطار استكمال الأعمال الأنشائية لمطلع محور أحمد عرابي الجديد فى الاتجاه القادم من شارع المطار والمؤدى إلى شارع أحمد عرابي - ميدان سفنكس والتي تشمل  رفع وتركيب الكمر المعدنى الخاص بالمطلع المشار إليه تحديداً أعلى شارع السودان.

وأكدت المحافظة الغلق الكلى لشارع السودان وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية في الاتجاه القادم من أرض اللواء لوقوف الأوناش العملاقة والمعدات المستخدمة في رفع الكمر المعدني وذلك لمدة (يومان) إبتداءً من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٤/٩ وحتى صباح يوم الأثنين الموافق ۲۰۲۳/۱/۱۰ على أن تكون الأعمال من السـاعة ١٢ صباحاً حتى الســاعة ٧ صباحاً فقط طوال فترة الأعمال .


وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بالمتابعة والتنسيق مع الشركات المنفذة لإزاله اي معوقات للانتهاء من الأعمال وفقاً للجدول الزمنى المحدد لها .
لافتا ان  الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الأتية :-

حركة المركبات بشارع السودان القادمة من مناطق أرض اللواء وترغب بالسير أتجاه شارع أحمد عرابي تقوم بالدخول يميناً بشارع جلال الدين الحمامصى قبل منطقة الغلق الكلى مباشرة ثم السير يسارا بشارع عبد المنعم الصاوى وصولاً حتى شارع أحمد عرابى .

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين .
وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .

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