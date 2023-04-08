الكاتبة منى رجب: الرئيس السيسي أعطى للمرأة الاحترام والمكانة ..فيديو

تحدثت الكاتبة منى رجب، عن تمكين المرأة المصرية ودمجها بشكل فعال في المجتمع في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت منى رجب في حوارها مع الإعلامية دينا رامز في برنامج "ست الستات" المذاع على قناة "صدى البلد": "الرئيس السيسي حقق الكثير من أجل مصلحة المرأة المصرية ".

وأضافت منى رجب: "الرئيس السيسي أعطى المرأة الاحترام والمكانة التي تستحقها في مصر ".

وتابعت منى رجب: "القيادة السياسية تحترم المرأة وتحث المجتمع على احترام المجتمع، مضيفا: "الرئيس السيسي يدعم المرأة كثيرا".

واكملت منى رجب: "الرئيس السيسي يقف بجانب المرأة ويوجه دائما بإنصاف المراة تشريعيا وحماية حقوقها ".